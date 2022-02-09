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星巴克成立工會 風潮吹到灣區

編譯組／灣區8日電
星巴克門市工人參與工會。（美聯社）
星巴克門市工人參與工會。（美聯社）

加州享有保護工會權益的美譽，現在組織星巴克 (Starbucks) 員工成立工會的風潮也吹到加州。過去三個星期，加州有三間星巴克門市員工向聯邦政府提出參與工會文件，其中兩間在灣區聖他克魯茲，另外一間在洛杉磯郊區查茲華斯 (Chatsworth)。

根據工會組織代表，除了這三間外，加州目前另有14間星巴克門市員工表態有意加入工會。

現年18歲的湯普森 (Joseph Thompson) 是聖他克魯茲加大學生，目前在聖他克魯茲一間星巴克門市打工。他說，這14間有意組織工會的星巴克門市員工，有五間在灣區。

湯普森表示，紐森水牛城 (Buffalo) 一間星巴克門市員工去年12月投票加入工會，成為美國第一間參與工會的星巴克門市，這對他與他在聖他克魯茲的同事產生很大的啟示。水牛城星巴克事件馬上引起其他地區門市紛紛傚仿。根據全國性工會組織聯盟「星巴克員工大團結」(Starbuscks Workers United)，美國18州64間星巴克門市員工已提出加入工會的申請。

湯普森指出，水牛城星巴克參與工會，這件事情非常具有啟發作用，這讓他們清楚如果不組織工會，公司資方不會輕易改變既有政策。

擁有210萬成員的加州勞工聯盟 (California Labor Federation) 對美國星巴克員工成立工會的風潮表態支持，並且指出各地星巴克員工經由網絡互通消息，展開草根性的結合。

加州星巴克員工組織工會起步較晚的原因可能是基本時薪高於其他地區，可是加州的生活費也高，另外加州星巴克員工抗議聲浪也較強。

加州勞工聯盟發言人史密斯 (Steve Smith) 指出，星巴克公司各種資源雄厚，許多員工可能擔心發聲爭取權益會丟掉工作。無論是加州或者美國其他地區，星巴克員工面臨的難處都一樣。

史密斯說，星巴克工會風潮將得到更多支持，比起美國其他各州，加州政界傾向支持工會，因此參與工會的加州星巴克員工可望取得更多權益。根據統計，星巴克在加州約有3000個門市，每個門市約雇用20名到30名員工，如果加州星巴克員工大多數參與工會，聲勢將非常可觀。

史密斯說，讓他感到樂觀的是，最近年間，18歲到25歲的年輕人特別支持工會，根據加州勞工聯盟內部統計，80%年輕工人支持工會。

星巴克 加州 克魯茲

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