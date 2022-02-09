綠色鐳射手電趕烏鴉 航空管理局憂影響飛安

氾濫成災的烏鴉已成為令灣區各大城市管理者頭疼的問題。（NBC電視新聞截圖）

氾濫成災的烏鴉已成為令灣區 各大城市管理者頭疼的問題。它們習慣在黃昏時分成群出動，籠罩在城市的上空，從食客們的頭頂上飛馳而過。對於桑尼維爾居民來說，烏鴉掠食行為已成為騷擾。他們想出一個創新的解決方法—價值20元的綠色鐳射手電。

城市工作者德爾菲諾（Erick Delgadillo）自1月開始，每晚都要去烏鴉最愛棲息的場所Plaza del Sol查看，並用綠色鐳射線趕走它們。這已經成為他平時工作的一部分。

「起初，他們會快飛回來。」市公共服務主任泰勒（Chip Taylor）說，「但我們堅持驅趕他們幾天後，烏鴉群的數量在減少。」

桑尼維爾市長克雷恩（Larry Klein）也宣布城市成功解決了烏鴉之亂。「我們將考量是否需要擴大驅逐烏鴉的行動。對於目前來說，我們會繼續專注解決Plaza del Sol的問題，擴大我們的戰果。」

然而，鐳射手電的應用也導致了另外隱患。桑尼維爾毗鄰四座大型機場 ，分別是聖荷西 國際機場、山景城墨菲特（Moffet）聯邦機場、聖卡洛斯機場和巴洛阿圖機場。大量航班會以較低的高度飛過桑尼維爾的上空。聯邦航空管理局（FAA）西海岸地區負責人格文（Raquel Girvin）擔心鐳射光會對航空器造成威脅。

格文敦促桑尼維爾市的管理者尋找另一種不會影響到航空器飛行安全的方法。FAA公共事務專員埃文斯（Donnell Evans）表示，FAA去年對鐳射誤用相關事件共開出12萬元的罰單，桑尼維爾市並未在這其中。但有25件發生在聖荷西市。

「許多高功率的鐳射發射器會讓飛行員短時間喪失視力，而他們駕駛著承載數百名乘客的商用客機。」埃文斯說。向飛機照射激光的人會面臨聯邦航空局最低1萬1000元，最高3萬零800元的罰款，肇事者還將面臨聯邦、州、和地方執法機構的刑事處罰。

桑尼維爾市府發言人加內特（Jennifer Garnett）表示，在與FAA溝通後，市府計畫繼續使用鐳射手電驅逐烏鴉直到該項目結束。FAA表示，他們會緊密關注飛行員被鐳射光襲擊的案件。

桑尼維爾城市經理斯蒂芬斯回應道：「工作人員會得到專業的訓練。他們將安全地使用鐳射手電，不會將光束朝向有飛機飛過的區域，或朝向天空，只會以低角度打向有樹木遮擋的區域。」