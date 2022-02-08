僑社慶元宵 台灣美食線上飄香
北加州南灣台灣同鄉會每年都舉辦的元宵花燈慶祝活動推廣傳統文化，今年因爲疫情升溫，延續去年的模式改為線上舉行，推廣台灣優質傳統文化。當日除了各式表演以外，還有台灣美食示範，許多鄉親與社區領袖都上線，共同歡慶新年。
北加州南灣台灣同鄉會長周信結指出，南灣台灣同鄉會辦元宵花燈會已經行之有年，在疫情前宵節燈會都是在南灣僑教中心舉行，「各族裔全家老少一起參加，有台灣美食攤位、文化表演活動、猜燈謎等，參加人數一般高達1500人。去年與今年因為疫情考量改為線上舉行。活動以推廣台灣過年及元宵文化活動為主，希望年輕世代有機會學習及感受台灣文化，大家不能忘本。」
他進一步表示，美國猶太人在保留他們文化的方面非常成功，值得大家學習，而這也是同鄉會舉辦元宵燈會的重要原因之一，「看到我們第二代子弟的各種文化表演很感動，有這麼多社團在教導年輕世代保留台灣文化，大家的努力令人佩服。」周信結也說，同鄉會去年也在感恩節時，邀請70多位台灣留學生參加感恩餐會；另外，同鄉會長期以來全力協助國際童玩節，希望幫助年輕世代了解台灣文化。
駐舊金山辦事處處長賴銘琪預錄致詞表示，元宵節是台灣最盛大的大型傳統文化節慶之一，每到元宵時節，都有傳統元宵美食、提燈籠、放天燈祈福等活動，是一個值得延續保存的傳統文化活動，感謝北加州南灣台灣同鄉會團隊的付出。他也祝福大家虎年「福虎生豐」、平安健康。
金山灣區文教中心主任莊雅淑，副主任徐廣梅、僑務委員李漢文、吳怡明、北加州台灣文化體育協會會長高椿惠、首席顧問傅紅玉、僑務委員李漢文、吳怡明、庫比蒂諾市副市長趙良方、市議員魏虹等人都上線致意。莊雅淑表示，海外鄉親在異鄉為了故鄉台灣打拼之餘，也不忘傳承文化，讓台灣繼續在海外發光發亮。她也藉機向鄉親拜年，並提醒大家繼續注意防疫，期盼疫情早日過去，恢復實體見面。
當天線上也播放僑委會委員長童振源、副委員長徐佳青、呂元榮、主任秘書張良民預錄賀年影片，並致贈僑委會虎年小提燈、猜燈謎，另外還有武術、雜技、扯鈴、布袋戲、舞蹈表演、小朋友DIY搓湯圓、美食教學等節目。
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