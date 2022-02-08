僑社慶元宵 台灣美食線上飄香

南灣同鄉會舉辦元宵節慶祝活動，推廣台灣優質文化。（記者李榮／翻攝）

北加州 南灣台灣同鄉會每年都舉辦的元宵花燈慶祝活動推廣傳統文化，今年因爲疫情 升溫，延續去年的模式改為線上舉行，推廣台灣優質傳統文化。當日除了各式表演以外，還有台灣美食 示範，許多鄉親與社區領袖都上線，共同歡慶新年。

北加州南灣台灣同鄉會長周信結指出，南灣台灣同鄉會辦元宵花燈會已經行之有年，在疫情前宵節燈會都是在南灣僑教中心舉行，「各族裔全家老少一起參加，有台灣美食攤位、文化表演活動、猜燈謎等，參加人數一般高達1500人。去年與今年因為疫情考量改為線上舉行。活動以推廣台灣過年及元宵文化活動為主，希望年輕世代有機會學習及感受台灣文化，大家不能忘本。」

他進一步表示，美國猶太人在保留他們文化的方面非常成功，值得大家學習，而這也是同鄉會舉辦元宵燈會的重要原因之一，「看到我們第二代子弟的各種文化表演很感動，有這麼多社團在教導年輕世代保留台灣文化，大家的努力令人佩服。」周信結也說，同鄉會去年也在感恩節時，邀請70多位台灣留學生參加感恩餐會；另外，同鄉會長期以來全力協助國際童玩節，希望幫助年輕世代了解台灣文化。

駐舊金山辦事處處長賴銘琪預錄致詞表示，元宵節是台灣最盛大的大型傳統文化節慶之一，每到元宵時節，都有傳統元宵美食、提燈籠、放天燈祈福等活動，是一個值得延續保存的傳統文化活動，感謝北加州南灣台灣同鄉會團隊的付出。他也祝福大家虎年「福虎生豐」、平安健康。

金山灣區文教中心主任莊雅淑，副主任徐廣梅、僑務委員李漢文、吳怡明、北加州台灣文化體育協會會長高椿惠、首席顧問傅紅玉、僑務委員李漢文、吳怡明、庫比蒂諾市副市長趙良方、市議員魏虹等人都上線致意。莊雅淑表示，海外鄉親在異鄉為了故鄉台灣打拼之餘，也不忘傳承文化，讓台灣繼續在海外發光發亮。她也藉機向鄉親拜年，並提醒大家繼續注意防疫，期盼疫情早日過去，恢復實體見面。

當天線上也播放僑委會委員長童振源、副委員長徐佳青、呂元榮、主任秘書張良民預錄賀年影片，並致贈僑委會虎年小提燈、猜燈謎，另外還有武術、雜技、扯鈴、布袋戲、舞蹈表演、小朋友DIY搓湯圓、美食教學等節目。