北京冬奧 3名華裔花滑選手來自灣區

北京冬奧會上，三位來自舊金山灣區的亞裔美國代表團參賽選手，（左起）周知方（Vincent Zhou）、陳楷雯（Karen Chen）和劉美賢（Alysa Liu）。 （圖片來自Facebook）

2022北京冬奧 會如期舉行，無論是文化魅力盡顯的開幕式，還是憨態可掬的冰墩墩，都將冬奧會帶上了話題熱搜榜。特別是美國八名單人花式滑冰選手中，華裔占四名，也成為關注的話題。其中，周知方（Vincent Zhou）、陳楷雯（Karen Chen）以及劉美賢（Alysa Liu）三位均來自舊金山灣區。

周知方21歲，生於南灣聖荷西，現在是布朗大學的學生，這次北京冬奧會是他首次參加奧運。周知方曾獲得許多獎項，包括2017年美國花式滑冰錦標賽冠軍、2017年世界青少年花式滑冰錦標賽冠軍、2018年平昌奧運個人第6名等。周知方16歲就完成了高中學業，ACT滿分還獲得總統獎。周知方的父母均來自北京，是清華大學計算機系同班同學，90年代初隨著出國潮來到矽谷，分別在谷歌和甲骨文工作。

但令人遺憾的是，最新的消息指出，周知方因新冠檢測陽性，已被迫退出比賽。

陳楷雯，現年22歲，出生於灣區佛利蒙，參加過2018年平昌奧運，現在在康奈爾大學主修人類發展專業。陳楷雯四歲開始滑冰，贏得許多獎項，包括2017年美國花式滑冰錦標賽冠軍以及平昌冬奧女子花式滑冰第11名等。因為傷病，陳楷雯錯過了整個2018至2019年的賽季。她在2020年美國花式滑冰錦標賽復出，並獲得第四名，今年更是獲得第二名的好成績。

劉美賢出生於加州Clovis，現居住灣區屋崙（Oakland），她在2019年13歲成為全美最年輕花式滑冰冠軍。劉美賢在2019年的國際滑冰聯盟青年大獎賽中，完成三周半跳和四周跳兩個動作，並奪得冠軍，成為第一位在正式比賽中完成四周跳的美國女性，是全世界首位在同一比賽同一個項目中，跳出四周跳和三周半跳的女運動員。她也是這屆美國冬奧代表團年齡最小的運動員。她的父親劉俊來自中國四川，1989年來美留學，1998年畢業於加州大學Hastings法學院。

●朱易 、谷愛凌 也出身加州

另有兩位從美國回去代表中國隊參賽的運動員，也引起人們格外好奇。

朱易來自加州，是代表中國代表花滑比賽。朱易現年20歲，在洛杉磯出生長大。 2018年1月，朱易獲得在全美花滑錦標賽新人組女子單人滑冠軍。 2019年，朱易加入中國籍，開始代表中國參加國際比賽。 2021年11月，在花滑大賽義大利站中，朱易以171.25分刷新了個人運動生涯女子單人滑最佳分數。朱易的父親朱松純是知名計算機視覺、人工智能專家、曾經是洛杉磯加大教授。

美中混血谷愛凌是自由式滑雪名將，也是在灣區長大。谷愛凌於2003年9月3日出生於舊金山。她的父親是美國人，母親谷燕來自中國北京。 2019年6月谷愛凌在國際滑雪聯合會，更改國籍為中華人民共和國後開始代表中國參賽。2020年12月11月，谷愛凌被史丹福大學錄取，之後表示會推遲一年在2022年冬奧會後繼續就學。