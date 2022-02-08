灣區本周氣溫飆升 部分地區達80℉

灣區2月熱浪本周開始，氣溫可能升至80多度。（美聯社）

儘管目前是2月，灣區 未來幾天的天氣預計更像晚春，因為氣溫將攀升到華氏70多度，但看不到雨。

根據國家氣象局的數據，周一（2月7日）和周二（2月8 日）的氣溫預計將保持在季節性平均水平之內：最高氣溫在60℉以下，夜間最低氣溫在40℉左右，略顯寒冷。

但在周三、周四和周五，氣溫預計將飆升至華氏70多度，甚至在北灣達到華氏80多度，然後會在周末冷卻幾度。

「在一年中的這個時候出現這種溫暖氣溫，是不尋常的，」國家氣象局的氣象學家梅爾（Matt Mehle）說。「雖不屬於創紀錄的範圍，但挺接近了。」

舊金山 在周三預計將達到74℉，周四和周五也會有類似的溫度。「每年這個時候舊金山的正常溫度是60℉左右，所以我們將比正常溫度高出近15℉。」梅爾說。

周三，聖他路薩的最高溫 度預計將達到80℉，納巴78℉，屋崙76℉，康柯德和利佛摩74℉，聖荷西76℉，且該氣溫幅度預計將保持到周五。周末的溫度預計將下降幾度，仍會很溫暖，有好太陽。

從周日晚些時候開始，氣溫預測將再下降幾度，但仍保持在60℉以上的正常水平。

梅爾說，雖然溫暖的天氣將是令人愉快的，但也會提高火災的危險度。最近幾周，有兩場大火在北灣燃起，另外兩場在大索爾，包括在1號公路上著名的比克斯比大橋附近700英畝的科羅拉多大火。

然而預報中卻沒有雨水。梅爾說冬季中期的乾旱期並不罕見，但通常不會持續那麽久。雨季期間連續無降水的最多天數記錄是60天，出現在1876-1877年間。截至周一，舊金山已經有31天沒有下雨了，且根據預測，至少未來兩周仍不會有雨。

長期預測也不樂觀。「我們總是談論三月奇蹟，但即使遠程模型也看不到雨，」梅爾說。「濕潤季節雖還很長，但就目前來看，情形並不樂觀。」