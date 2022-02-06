屋崙美麗湖地區 暴力犯罪增加

屋崙美麗湖地區暴力犯罪增加。(美聯社)

屋崙 美麗湖(Lake Merritt) 地區暴力犯罪增加。美麗湖地區人流密集，附近一家水療中心1日發生槍擊 ，釀成一死一傷悲劇。這起槍擊案是屋崙美麗湖地區一系列暴力犯罪案件的最新一起。

疫情 期間，美麗湖地區變得動盪不安，根據「舊金山紀事報」查閱屋崙警方數據，自2019年槍擊與凶殺案共有14起、2020年增至30起，2021年更增加到47起。美麗湖社區居民表示，暴力案件增加之外，當地房價上漲、商業營運艱難、新居民搬入，街區高級化，則是另一個值得擔憂的現況。

2020年因疫情關閉期間，暴力事件似乎蔓延至整個屋崙，580號州際公路下方發生一連串槍擊案件，中國城也發生犯罪案件，市中心搶劫案包括汽車竊盜與鄰近美麗湖的社區住家犯罪。

屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）指出，光是在美麗湖與湖岸地區，2021年就發生6起凶殺案，而之前的三年、每年都僅發生1起凶殺案。他表示，湖邊周圍警察人數減少，可能是造成此種情況的原因。由於人手短缺，警方已從當地撤出步行巡邏隊與社區資源人員，以協助巡邏屋崙其他地區。

去年10月，屋崙警方與美麗湖70多名居民共同舉辦一次社區會議。民眾要求在美麗湖地區周圍增加警力，他們抱怨美麗湖附近表演與吵鬧音樂，以及深夜湖邊活動，影響社區安寧，附近也曾發生凶殺案。居民提出透過安裝監控攝影機協助警方，阿姆斯壯則批准加班警察在周末及深夜在湖邊巡邏，但也警示說，加班人員不是長期解決方案。

屋崙市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）聲明表示，將敦促採取更全面方法，包括有效負責的治安工作，注重健康與復原的暴力防治，並提供可負擔住房、良好工作與獲得優質醫療保險與教育。

也有美麗湖地區居民承認，隨著犯罪活動蔓延到綠樹成蔭的購物走廊，感到越來越不安。儘管居民可能已習慣屋崙街頭的槍聲，但2020年似乎是轉折點，新冠疫情與關閉加劇了人們的憤怒與沮喪。警方數據顯示，今年1月已發生5起槍擊或凶殺案件，預料可能又將是動盪的一年。