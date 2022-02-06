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NBA／格林背傷不用動手術 盼4周後復出

記者劉先進／舊金山報導
缺陣14場的金州勇士防守大閘格林表示，想在未來三到四周復出，自己的背部傷勢不需要手術。（記者劉先進／攝影）
缺陣14場的金州勇士防守大閘格林表示，想在未來三到四周復出，自己的背部傷勢不需要手術。（記者劉先進／攝影）

缺陣14場的金州勇士防守大將格林表示，想在未來三到四周復出，但難以給明確回歸時間表，會在對健康狀況有100%的信心時回來。他還強調，自己的背部傷勢不需要手術。

勇士隊在2月1日表示，將在全明星賽前重新評估格林的傷病。勇士最近雖然缺兵少將，但2月3日，還是以126比114輕取沙加緬度國王。湯普森上半場就三分6中6，砍下20分，全場23分。柯瑞得到20分，庫明加和達米‧李合計入賬32分。

1月9日，勇士主場對陣克里夫蘭騎士，缺陣兩年半的湯普森出場。格林在賽前熱身運動中傷到小腿，但他還是登場，表達對湯普森復出的支持。他只打了7秒鐘就離開，此後一直缺席。勇士表示，格林腰部和椎間盤出現傷病，這也影響了他的小腿。

缺陣14場的金州勇士防守大閘格林表示，想在未來三到四周復出，自己的背部傷勢不需要...
缺陣14場的金州勇士防守大閘格林表示，想在未來三到四周復出，自己的背部傷勢不需要手術。（記者劉先進／攝影）

在勇士大勝國王前的記者會上，教頭柯爾說，他幾乎每天都和格林、球隊運動醫學總監卡雷尼（Rick Celebrini）交談，從未考慮過手術的選項。這是件好事。「從個人經驗來說。一切似乎都在向好的方向發展，希望這種情況繼續下去。」

格林說，從未真正感覺到傷病問題，腰部不用手術。1月8日周六晚上，他坐在家中，小腿肌肉繃緊。第二天，他將小腿傷病情況告知卡雷尼。卡雷尼讓格林做了幾個測試，但他做不到。他試著熱身，看看小腿緊張是否改善。熱身投籃後，他回頭看了看卡雷尼，搖了搖頭。卡雷尼讓格林再投幾次。「我再次投籃，感覺身體狀況很糟糕。心裡面也知道，今晚打不了比賽。但我感覺，至少可以在比賽開始上場一會兒。因為我想與湯普森分享（他復出的）那一刻。我想與柯瑞分享那一刻，並與隊友一起站在場上。」

格林說，「我的靈魂沒感覺到，小腿緊繃會放鬆、會在下場比賽復出。現在，我感覺好多了。身體正在痊癒，每天都在變得更強壯。」

格林說，他希望在未來三、四周回歸。但他不能給出復出的具體時間表，因為希望做好恢復和增強力量的準備，讓傷病痊癒。「理想情況下，我希望能在接下來的三到四周內回來，但我不能保證，因為這不是那種感覺，哦，腳踝好了，可以回去打球。雖然我希望如此，但事實並非這樣。當處理背部問題時，我不打算倉促復出。我想在對自己的健康有100%的信心時回來，不想在沒有一點比賽狀態的情況下回來。你的身體機能和跑動都是錯誤的，肌肉開始補償，然後再次受傷。」

格林說，若三周後還沒回歸，大家都會做出百般解讀，但這並非問題和挫折，「我想在身體狀況達到合適的水準時回歸。當我復出時，那些評論我的言語，也會轉移到球場上的表現。 」

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