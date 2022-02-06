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密爾布瑞新春街會 斯佩儀和亞裔社區同慶虎年

記者王子涵／密爾布瑞報導
活動現場充滿了濃濃的年味。（記者王子涵/攝影）
活動現場充滿了濃濃的年味。（記者王子涵/攝影）

中半島密爾布瑞市文化交流協會舉辦的新春街會周六（5日）在市中心舉辦，現場共有80多個展覽攤位，春聯燈籠、台式甜品、親子活動應有盡有，充滿了濃濃的年味。上午11時，活動現場還放起了鞭炮，要嚇走過去一年疫情帶來的晦暗之氣。

密爾布瑞市長、市議員以及學區委員，都將參與了新春街會活動。（記者王子涵/攝影）
密爾布瑞市長、市議員以及學區委員，都將參與了新春街會活動。（記者王子涵/攝影）

華裔歌唱家許玲宜在新春活動上獻唱。（記者王子涵/攝影）
華裔歌唱家許玲宜在新春活動上獻唱。（記者王子涵/攝影）

協會創始人江李自安表示，這已經是協會連續第三年舉辦新春慶會活動，包括密爾布瑞市長、市議員都參與活動，國會議員斯佩儀（Jackie Speier） 致詞時表示，和亞裔社區一起慶賀新年，正是美國多元化體現。

活動以華裔歌唱家許玲宜（Flora Hui）的歌聲正式拉開帷帷幕，密爾布瑞前市長、現任市議員馮家輝（Anders Fung）擔任活動主持，並預祝活動圓滿成功。

密爾布瑞文化交流協會舉辦的新春街會，在市中心舉辦。（記者王子涵/攝影）
密爾布瑞文化交流協會舉辦的新春街會，在市中心舉辦。（記者王子涵/攝影）

密爾布瑞市長奧利華（Anna Oliva）用中文祝願大家新年快樂。她表示，市議會很高興可以看到慶祝中國新年活動的舉辦。到場的還有市議員浩博爾（Reuben D. Holober）、巴班（Gina Papan）、施耐德（Ann Schneider）。

聖馬刁縣選區的國會議員斯佩儀（Jackie Speier）在一月宣佈退休一事，獲得亞裔社區廣泛關注。亞裔社區長期以來支持斯佩儀，對其任內政績及對亞裔的支持稱讚有加，許多人稱她是「亞裔社區好朋友」。江李自安也表示，每一年的新春慶會她都會過來支持。

聖馬刁縣選區的國會議員斯佩儀，素有「亞裔社區好朋友」的稱號。（記者王子涵/攝影）
聖馬刁縣選區的國會議員斯佩儀，素有「亞裔社區好朋友」的稱號。（記者王子涵/攝影）

斯佩儀致詞表示：「我們大家今天站在這裡，共同慶祝虎年的到來，這正是我們社區多元化的體現。」她表示，過去的一年對於所有人來說都異常的艱難，但隨著變種病毒傳染率的下降，未來可期。她呼籲大家團結在一起，照顧身邊的老人和兒童，支持密爾布瑞當地的小企業，共同渡過難關，迎向未來。

亞裔 變種病毒 疫情

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