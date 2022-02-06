TCSA尋根之旅演講賽 青少年濃濃思鄉情

賴銘琪為兩名獲得最佳人氣獎的小朋友頒發獲獎證書。（記者王子涵／攝影）

北加州 台灣文化體育協會主辦的TCSA尋根之旅演講比賽決賽，周六（5日）在台灣會館舉辦。通過初步網路票選和評委甄選，17名青少年從70多名報名選手中脫穎而出。此外，除了評選出前五名的獎項外，比賽還根據票選結果評選出兩名最佳人氣獎。現場的孩子們都精心打扮、一些還帶著道具，緊張地拿著手稿反覆排練，比賽氣氛十分濃厚。

賴銘琪為兩名獲得最佳人氣獎的小朋友頒發獲獎證書。（記者王子涵／攝影）

台灣文化體育協會會長高椿惠表示，孩子們的故事都深深打動了大家。「有些孩子說許久沒有返回台灣，很想念家鄉。有些孩子認為自己和台灣有很深的聯結。」高椿惠說：「初步網絡票選的結果顯示，一些小朋友的演講視頻獲得了上千個觀看量，七、八百個點讚，這都是我們沒有想到的。」

台灣文化體育協會會長高椿惠表示，孩子們的故事都深深打動了我們。（記者王子涵／攝影）

駐舊金山 台北經濟文化辦事處處長賴銘琪，為兩名獲得最佳人氣獎的小朋友頒發獲獎證書。金山灣區 華僑文教服務中心主任莊雅淑表示：「語言是文化交流的橋樑。」

喬教中心主任莊雅淑表示，語言是文化交流的橋樑。（記者王子涵／攝影）

莊雅淑感謝文體會一直在鼓勵和推廣台灣文化的傳播。「文體會辦了很多有意義的活動，包括童玩節和演講比賽，每個活動都是希望把我們的第二代和第三代和台灣緊緊聯繫在一起。」