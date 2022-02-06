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房產淨值 矽谷聖荷西全美第三 德州奧斯丁市榜首

記者王子涵／聖荷西報導
房價連年漲，買房不僅可自住，無論貸款、出租都可抗通膨。（圖／本報資料照片）
房價連年漲，買房不僅可自住，無論貸款、出租都可抗通膨。（圖／本報資料照片）

根據一份最新房產報告指出，全美持續走高的房價正在讓更多的房主變得「資產富有」（Equity Rich）。這意味著，房產價值的提升已經遠遠超過所需要償還的房貸。以目前的房價水平，房主至少可以將房產總價值的一半左右算進個人資產的範疇內。

房地產數據公司Attom報告，2021年第四季度42%的有寄出抵押貸款的房主實現資產富有，而2020年的同期水平為30%。

Attom公司首席產品官泰達（Todd Teta）說：「當房價持續增長時，房產也在累計，直到全國近半數的房貸償還人發現他們是盈利的。」他表示，僅有3%的借貸人處於嚴重虧損狀態，即房貸比房屋實際價值要高出25%以上。

房產的上升反映了房市的穩定性和增長的活力。根據報告，實現盈利的房屋比嚴重虧損的房屋多出13倍之多。

泰達表示，沒人會知道這樣好的房市增長會持續多久，但這對於總體經濟和房主來說都是好事。

去年，全美大部分地區的房價中位數都遠遠超過了30萬元，房屋價值飆升了10%以上。田納西州的房產增幅最大，從第三季度的41.4%到第四季度的47.2%，其次是北卡羅萊納州、內華達州。

房產增幅最大的城市中，德州的奧斯丁市高居榜首，有超過70.6%的居民實現「資產富有」，加州的聖荷西市排列全美第三。

房價 加州 田納西州

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