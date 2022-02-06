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選阿拉米達縣警長 勝利婭籌款 承諾屋崙華埠24小時巡邏

記者劉先進／屋崙報導
在阿拉米達縣警任職24年的勝利婭（Yesenia Sanchez），5日在屋崙華埠亞洲文化舉行競選警長籌款活動，不少民眾參加。（記者劉先進／攝影）
在阿拉米達縣警任職24年的勝利婭（Yesenia Sanchez），5日在屋崙華埠亞洲文化舉行競選警長籌款活動，不少民眾參加。（記者劉先進／攝影）

在阿拉米達縣警任職24年的勝利婭（Yesenia Sanchez），5日在屋崙華埠亞洲文化舉行競選警長籌款活動，不少華埠民眾參加。勝利婭表示，當選後將多管齊下，招聘雙語警員，主動與屋崙警局合作，在華埠提供24小時巡邏等方式，重拳打擊華埠及阿縣犯罪。並培訓監獄在押人員，讓他們釋放後找到工作，不會重蹈覆轍、再次犯罪。

在阿拉米達縣警任職24年的勝利婭（Yesenia Sanchez）舉行競選警長籌...
在阿拉米達縣警任職24年的勝利婭（Yesenia Sanchez）舉行競選警長籌款，承諾當選後招聘雙語警員。（記者劉先進／攝影）

勝利婭1997年入職，現擔任部門指揮官，管理都布林的聖他利達監獄（Santa Rita Jail），旗下600多名員工，她還監督2.7億的預算。

勝利婭倡導社區投入，預防防罪，注重社區參與反饋警務工作，希望增強警局的透明度和問責制。她表示，社區居民是縣警的服務對象。如果警員工作表現不錯，社區可以給與積極的反饋。如果有做得不到位的地方，居民可批評警務工作，幫助其改善。

屋崙華促會籌委會主席莊錦鎮，台山同鄉會、屋崙華埠社安隊負責人馬作林等，參加了勝利...
屋崙華促會籌委會主席莊錦鎮，台山同鄉會、屋崙華埠社安隊負責人馬作林等，參加了勝利婭競選籌款。（記者劉先進／攝影）

勝利婭說，通過多管齊下，可以解決目前華埠及周邊的犯罪。作為阿縣警長，可主動聯繫屋崙警局，投放警力，雙方聯手，遏制搶劫等犯罪。「比如，警局聯繫人說，需要晚上8時到次日凌晨1時的警員巡邏，我們可以合作，安排警力，讓屋崙華埠達到24小時警力覆蓋。但目前這種溝通幾乎沒有。」

勝利婭說，縣警也可以招聘更多會說中英文的雙語警員，或者用獎金激勵更多警員學習粵語，和社區居民溝通無阻，打通市民報警的語言障礙。「如果我們知道說粵語的警員很少，能否用支付學費的方式，鼓勵現役警員學習粵語？雖然現在縣警也提供類似津貼，但數額很小，沒有真正鼓勵任何警員學習第二語言。」

勝利婭說，社區的財產犯罪、暴力犯罪乃至兇殺案都在飆升。這意味著目前的工作不太成功，需要徹底的改革，找到犯罪的根源。比如，投資於監獄在押人員，舉辦教育培訓課程和學徒計畫，讓他們能接受職業培訓，出獄後找到穩定工作，不再重蹈覆轍。

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）表示，相信勝利婭當選後，會和亞裔社區合作，打擊仇恨亞裔犯罪，讓社區更加安全。「她會遏制犯罪，也會確保執法人員介入精神健康危機時，讓社區成員得到應有的照顧。」

AEA企業家聯誼會會長何華斌（Ben He）表示，聽到勝利婭當天活動的演講，更堅定了支持她競選的想法。目前，華人社區最關心治安問題，而這並非不能解決。勝利婭提出了重要一點，縣警可以主動和屋崙等地方警局合作，合力打擊犯罪。「作為警長，關鍵在於是否想做事，有多重視治安問題。勝利婭非常有想法，有實幹能力和精神。」

屋崙華促會籌委會主席莊錦鎮，台山同鄉會、屋崙華埠社安隊負責人馬作林等，參加了競選籌款活動。

華埠 屋崙 監獄

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