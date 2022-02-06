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科技公司還是想要辦公室 催動矽谷房市回溫

編譯組／灣區綜合電
矽谷辦公室房地產市場持續受益於自大型公司，通常會占據整個辦公大樓園區或多棟大樓。圖為Apple在庫比蒂諾辦公室園區。(美聯社)
矽谷辦公室房地產市場持續受益於自大型公司，通常會占據整個辦公大樓園區或多棟大樓。圖為Apple在庫比蒂諾辦公室園區。(美聯社)

儘管新冠疫情對經濟造成傷害，矽谷辦公室房地產市場正在回溫當中。根據商用不動產公司「世邦魏理仕」(CBRE)3日公布的報告，矽谷辦公室市場已於2021年最後三個月反彈並有所改善，因為當地並未受到由新冠病毒引發的持續性財務打擊影響。

未因疫引發持續性財務打擊

矽谷辦公室房地產以桑尼維爾、庫比蒂諾、佛利蒙與山景城為最強勁市場；聖他克拉拉、聖荷西市中心最為疲弱。

若以最低辦公室大樓空置率衡量，2021年10-12月第四季度最強勢辦公室房地產市場是南聖荷西、空置率僅為3.4%；庫比蒂諾辦公室空置率4.3%、密爾比達5.9%、桑尼維爾7.4%、佛利蒙/海沃7.5%、山景城8.3%、北聖荷西10%。最疲弱辦公室市場、最大空置率為聖他克拉拉19%、聖荷西市中心15%。

世邦魏理仕公司研究人員在新出爐報告寫道，儘管Omicron變種病毒入侵，矽谷尚未受到太嚴重影響。2021年10-12月第四季度矽谷辦公室空置率，比7-9月第三季度的11.4%有所改善。推動矽谷辦公室市場增長的主要原因之一是，科技公司顯然仍渴望大量優質辦公室空間，儘管何時可能返回辦公室尚未確定。

矽谷辦公室房地產市場持續受益於自大型公司，通常會占據整個辦公大樓園區或多棟大樓。Facebook應用程式母公司「Meta Platforms」，在名為「Moffett Green」的桑尼維爾大型科技園區租用71萬9000平方英尺辦公空間。LinkedIn租用位在桑尼維爾地址684 W. Maude Ave.、占地19萬4600平方英尺的辦公室大樓，也買下相鄰地塊，利用其土地做為在當地的辦公空間擴充。

此外，科技龍頭例如Google、Apple也正透過租賃以外的多種方式，進行辦公空間擴充。兩家公司一直購買辦公大樓，Google在山景城、桑尼維爾、北聖荷西與聖荷西市中心開發辦公空間。

辦公樓空置率有所改善

總體而言，矽谷地區租戶於第四季度租用空間，比空置空間多出187萬平方英尺。然而，聖荷西市中心租戶第四季度佔用辦公室面積，比空置空間少了1萬6211平方英尺。根據CBRE報告，聖荷西市中心於2021年全年的租戶佔用面積，比空置空間少了35萬2700平方英尺。

2021年全年，矽谷租戶占用空間比空置面積多了172萬平方英尺，主要是因為第四季度強勁業績表現，抵銷了前九個月的疲軟。

自2020年3月開始，為抵禦新冠病毒傳播導致企業大規模關閉，最令人不安的趨勢之一是租戶放棄辦公室、將大範圍辦公空間用於轉租，打擊了辦公室房地產市場。

然而，現在有關轉租的商用房地產挑戰已開始減弱。報告指出，第四季度是疫情的關鍵點，因為轉租供應情況自2020年第四季度開始首度下滑，這標誌著矽谷高科技辦公室房地產開始回溫。

矽谷辦公室房地產回溫。科技龍頭例如Google等公司，也正透過租賃以外的多種方式...
矽谷辦公室房地產回溫。科技龍頭例如Google等公司，也正透過租賃以外的多種方式，進行辦公空間擴充。(Getty Images)

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