後疫時代來臨 灣區辦公不再是科技業最佳選項

灣區過去曾是全球創辦科技公司條件最佳的地區，但是現在情況已經很不一樣了。(美聯社)

後疫情 時代已然來臨，有關矽谷的消息卻莫衷一是。疫情時代的遠程工作模式繼續，而且有擴大和永久化的趨勢。但與此同時，一些大企業卻悄悄開始行動，擴大辦公空間，為疫情之後的發展預作準備。未來的矽谷，還會繼續是全美乃至全球高科技創新的引擎嗎？相信是目前許多人尤其是業內人士心中的疑問。疫情總體上在變好，但矽谷似乎仍正在徘徊中。

2021年12月時，Fast公司員工還生氣勃勃地在舊金山 辦公室開會，討論工作計畫，而今公司員工分散全國，甚至世界各地，採用Zoom視訊會議討論事項。連公司的共同創辦人，現任執行長荷蘭 (Domm Holland)都經常在全國各地奔走，其他員工更不用說了。

Zoom開會、員工分散全國

Fast公司在新冠疫情間擴大舊金山辦公空間，然而Omicron變種病毒期間，各辦公室顯得空蕩，只有員工從其他地方回到舊金山時才派上用場。

Fast與許多其他高科技公司一樣，選擇將總部設於舊金山的原因，是灣區實力雄厚的創投基金，以及灣區充沛的高科技人力資源，然而公司人力分散各地之後，創投基金公司與類似Fast這種高科技公司的關係也有所改變。

當Fast另一位共同創辦人與營運長亞倫 (Allison Barr Allen) 被問及如果公司建立於今天，是否仍然選擇舊金山。她斬釘截鐵的說：「不會，因為沒有將公司總部設在舊金山的必要。」

Fast公司主要產品為從網站冒出的「按鈕」，消費者輸入信用卡與住址等資訊後，只要點擊按鈕，就可以馬上購買到想要的產品。雖然看似容易，可是研發這種網站購物服務需要許多工程師與技術人才。目前Fast公司聘僱390名員工。

Fast於2019年新創立時，亞倫與荷蘭經常在舊金山南市場 (SoMa) 逛街，與創投基金投資 者見面，有時雙方一次見面，投資者就欣然投下資金。可是這種日子似乎一去不復返了。

投資、招聘不再要求親自會面

亞倫說，過去必須親自會面，如此方能得到投資，因此人必須在舊金山。現在情況所逼，投資者態度也比較開放，不會要求親自會面。可是她仍然強調，親自會面仍然有其重要性，新創立公司仍必須親自聘僱員工，親自與投資人開會。

她說，灣區過去曾是全球創辦科技公司條件最佳的地區，主要因素是容易吸收人才，也有利於取得投資，可是現在許多高科技公司員工紛紛轉移到紐約與其他科技中心，情況已經很不一樣了。

荷蘭本人去年也搬到佛羅里達州的坦帕市 (Tampa)，也因為如此，Fast現在也在坦帕市設立一個辦事處。荷蘭說，他過去一直堅信員工必須親自在公司上班，可是新冠疫情改變了他的想法，他已經不再要求員工親自回來上班，現在許多公司新員工甚至一步都沒踏入舊金山總部的辦公室。

荷蘭認為，Fast總部仍會繼續留在舊金山，可是其功能將會轉變，總部辦公室仍提供散布全國，甚至全球各地員工回來開會的場所。荷蘭也計畫讓行銷人員與網路設計師使用總部設備，測試公司新產品。

亞倫在疫情間懷孕生產，搬到密爾谷 (Mill Valley) 居住，有了小孩之後，她每周仍然回來舊金山總部工作數日。她說，目前仍在實驗摸索中，以後每周回辦公室兩天，其他時間在家工作，照顧小孩，可能成為慣例。