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讀者投書／我的大一國文老師 裴溥言教授

江上冰

裴溥言女士是我在台大一年級的國文老師，同班同學都是數理化的新生，國文這門課雖說是必修課，但並不被同學們重視。猜想本校中文系的老師們，都去文科班授課了，裴老師大概是來自別校的兼任老師。

在那個年代，兼任老師是相當普遍的。台大對出席上課的要求並不認真，開課的第一天，我們這班國文課大概出席了五十多人，慢慢的能有三十個學生出席就算是滿座了。裴老師對這門課卻是相當認真的，要求我們每日上課。她雖有上課名冊，但每堂課點名是做不到的，太浪費時間了。

她對我們宣布，第一學期講授「論語」，第二學期選讀「史記」。每周五繳交個人周記一篇，期末成績依平日出席上課的情形、課堂表現、周記內涵和考試成績來決定。

第一學期的論語課都是講些「修身齊家治國平天下」的大道理，對我們班上來說，比較深奧， 因此出席聽課的不太踴躍。我因領取學校的工讀獎助金，每門課的成績不能太難看，因此出席聽課比較認真，每周的周記即便是無事可記，我也寫些芝麻小事來充數。

裴老師周五收集同學們的周記，周一發還給我們。雖然她不可能閱讀每本周記，在登記入冊後，她也會抽閱數份，用紅筆予以點評。有一次我將我三個月派送中央日報的經驗和感受寫進周記，受到她的抽閱和點評，並給予兩個紅筆XX的嘉獎。第一學期我被抽閱了幾次，對於她的點評，我當然佩服、受益不淺。

第二學期我們開始選讀史記及一些雜文。看樣子裴老師是個性情中人，選讀的多數是些有血有淚、慷慨激昂的事和人。出席上課的同學逐漸增加，課中發問爭論也跟著熱絡起來。我還記得當我們讀到「項羽本紀」時，老師和我們同學都很投入。

大家都問：為何項羽不在鴻門宴上殺掉劉邦？以至淪到烏江自刎，狂吼「虞姫虞姫奈若何」。裴老師提出她的看法：項羽是個有血有淚充滿了婦人之仁的正人君子，古今中外這樣的人多半是功虧一簣，不能成大業的。

她更進一步以古喻今，我們為什麼在重慶開巨頭會後放生？ 成大事者不能心存婦人之仁，在小仁小義上糾結！我是第一次聽到了 「婦人之仁」這樣的詞句。

裴老師另外讓我們讀了一篇罵人的文章「朱浮與彭龐書」。她先分析寫信時的政局情況和寫信的前因。 朱是彭的上司，兩人都是後漢光武帝的重臣，朱因彭有謀反的企圖而寫此信。信中指出彭謀反的愚蠢和無知，並為其分析當前的形勢。在朱的行文中多處引用歷史事證，或溫和曉喻、或嚴加指責。

優美對比的詞句和抑揚頓挫的轉折，裴老師為我們一一解讀，令我們讀起來暢快無比。我現在還記得其中的幾句，開頭是：「蓋聞智者順時而謀， 愚者逆理而動，此猶河濱之民，捧土以塞孟津， 多見其不知量也。」

裴老師在課堂上講得精彩起勁，我們同學當然獲益匪淺。上課期間舉手提問的多了起來，繳交周記的更是踴躍，我也更加投入寫周記了。我由於專心投入寫周記，居然獲得了完全意外的美果。

寒假期間，回到台南家裡，用我細微的積蓄，加上後母的獎勵，我買了有生以來第一雙皮鞋。買來以後將它細心擦油打刷，看起來亮光光的，我頗為得意。哪知穿上以後，由於價廉質差，後跟和前趾都受到擠壓，極不舒服，無法久穿。父母兄弟都對此惋惜不已。

那時根本不可能退貨，只好放在盒子裡帶去學校，以應不時之需。我將買鞋的經過和身心的感受寫進周記，豈能料到，兩、三天後，裴師在課後將我叫去，告訴我，她打算將我的買鞋記稍加修改，投稿到當時的文學期刊「讀書月刊」。

我聽了以後驚喜失態，眼淚都流出來了。後來得知裴師原來是該刊的編輯，大一肆業以前，裴師又將我的另一崛作，登上該刊。大一國文課的經歷，裴師對我的教誨和提拔，對我是極大的鼓勵並產生深遠的影響。我從此對寫作產生莫大興趣。

大一讀完後，由於種種原因，我改了行、轉了系，離開了校總區，到法學院打天下去了，並開始寫些雜文。從此再沒機會見到裴溥言老師，向她請益受教。來美後零星得知裴教授原是在台的國學大師，尤其對詩經研究有成。又悉她百歲華誕慶生會的盛況，以及幾年前仙逝的消息。

一個甲子過去了，我還經常記著她，她給了我智慧，幫助我上進，增加了我知識，並提拔了我，我衷心的感激她，多麼盼望這世界上能找到更多像裴溥言教授一樣的好老師！

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