我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京成史上首座「雙奧之城」 潛台詞：中國今非昔比

中國留學生到史丹福 4個月無縫隙融入校園

記者王子涵╱史丹福報導
IUC舉辦世界美食節。（IUC臉書截圖）
IUC舉辦世界美食節。（IUC臉書截圖）

對於初來乍到的留學生群體來說，來到新的國家求學就如同開啟了一段探險之旅。從學習一門全新的語言到領略一種不同的文化，適應新環境的過程往往在想法的交匯、價值觀的碰撞間便完成了。25歲的史丹福大學新生鄺飛揚分享了她來到灣區這四個月的經歷。

鄺飛揚四個月前從中國來到美國。一入學她便加入了中國文學和龍舟社團。她喜歡在東亞圖書館讀書，她表示，很感謝史丹福大學有著相對寬鬆的學術探討環境，同時兼顧了學生個人的興趣。

鄺飛揚表示，這四個月的適應過程是近乎不真實的，因為她無縫隙地融入了校園的生活。儘管這樣，她還是建議所有留學生們，適應的難度會隨著時間的推移而慢慢加大。

「留學生群體對於文化衝擊會很敏感，有時你會不知所措，很難適應周遭的一切。當你身處其中時，你會很自然的認為這種感覺會一直延續下去。」她說，「但你要知道，這種感覺是會變化的，當你脫離這種苦悶，你會變得很輕鬆。」

鄺飛揚說，史丹福大學設有專門支持國際生群體的校際中心IUC部門。有來自各個國家、不同文化的表演在IUC的舞台上展現，將國際生聚集在一起。

IUC部門在去年推出了SibFam計畫。IUC副主席董文欣說：「這裡是剛入學新生的家庭，所有還沒有找到文化歸屬，或單純想認識更多朋友、尋求建議的夥伴都可以來到這裡。」

儘管遠赴重洋、到異國他鄉求學的學生只是一小部分群體，但鄺飛揚看到了所有史丹福新生的共同特點。「不論你是否是國際生，我們都是第一次進入大學。在成為成年人之前，我們都在小心嘗試著與他人溝通。」她說，「我喜歡我們在跌跌撞撞中嘗試新的事情，並在這過程中認識彼此。」

25歲的史丹福大學新生鄺飛揚分享了她來到灣區這四個月的經歷。（史丹福校報）
25歲的史丹福大學新生鄺飛揚分享了她來到灣區這四個月的經歷。（史丹福校報）

史丹福大學 留學生 灣區

上一則

疫情期鴉片類藥物濫用創新高 史丹福：須大幅改革

下一則

灣區車牌盜竊案頻傳 暢銷車型被盯上

延伸閱讀

南加大中國留學生 春晚迎虎年

南加大中國留學生 春晚迎虎年
孫振豪捐百萬元給史丹福 希望保留廣東話課程

孫振豪捐百萬元給史丹福 希望保留廣東話課程
2000人連署反對無效 史丹福大學重申加強針強制令

2000人連署反對無效 史丹福大學重申加強針強制令
史丹福重申學生加強針強制令 2000餘簽名反對失敗

史丹福重申學生加強針強制令 2000餘簽名反對失敗
世界整點快訊╱新規讓他有家歸不得？留學生因PCR假陽4萬元機票作廢

世界整點快訊╱新規讓他有家歸不得？留學生因PCR假陽4萬元機票作廢

熱門新聞

副總統賴清德（左）在返台之前終於吃到美西名產「In-N-Out Burger」。圖／取材自賴清德臉書

即將離開舊金山 賴清德終於吃到In-N-Out漢堡

2022-01-29 17:52
安樂居特別邀請舊金山殘障人士及長者服務部申請部門主任楊錦全，講解如何申請糧食劵。特別提及，糧食劵可在某些農夫市場購物，有一定的優惠。（視頻截圖）

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

2022-01-26 02:00
儘管利率升高，但一般預料灣區的買家應能承受利率上漲帶來的負擔。而另一方面來說，預期升息的背景之下，最近反而激發出更多買家進入市場。（記者李榮／攝影）

房地產專家觀察：利率上升反造成買家搶入市

2022-02-01 20:04
警方將襲擊者逮捕。（記者劉先進／攝影）

4嫌屋崙華埠鬧事怒罵種族歧視話語 華人見義勇遭噴胡椒

2022-02-02 01:18
歐巴馬擔任總統時，曾在白宮透過機器人接見王美華。（取自白宮）

華人領軍抗議 白宮官員道歉 王美華大力維護權益

2022-02-03 01:20
垃圾回收車隸屬於一家在屋崙創辦的家族企業California Waste Solutions。（公司官網截圖）

出門倒垃圾遭遇不幸 居民誤入垃圾車視野盲區

2022-02-02 20:09

超人氣

更多 >
馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳
圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼
IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤
中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分

中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分
紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電