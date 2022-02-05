中國留學生到史丹福 4個月無縫隙融入校園

IUC舉辦世界美食節。（IUC臉書截圖）

對於初來乍到的留學生 群體來說，來到新的國家求學就如同開啟了一段探險之旅。從學習一門全新的語言到領略一種不同的文化，適應新環境的過程往往在想法的交匯、價值觀的碰撞間便完成了。25歲的史丹福大學 新生鄺飛揚分享了她來到灣區 這四個月的經歷。

鄺飛揚四個月前從中國來到美國。一入學她便加入了中國文學和龍舟社團。她喜歡在東亞圖書館讀書，她表示，很感謝史丹福大學有著相對寬鬆的學術探討環境，同時兼顧了學生個人的興趣。

鄺飛揚表示，這四個月的適應過程是近乎不真實的，因為她無縫隙地融入了校園的生活。儘管這樣，她還是建議所有留學生們，適應的難度會隨著時間的推移而慢慢加大。

「留學生群體對於文化衝擊會很敏感，有時你會不知所措，很難適應周遭的一切。當你身處其中時，你會很自然的認為這種感覺會一直延續下去。」她說，「但你要知道，這種感覺是會變化的，當你脫離這種苦悶，你會變得很輕鬆。」

鄺飛揚說，史丹福大學設有專門支持國際生群體的校際中心IUC部門。有來自各個國家、不同文化的表演在IUC的舞台上展現，將國際生聚集在一起。

IUC部門在去年推出了SibFam計畫。IUC副主席董文欣說：「這裡是剛入學新生的家庭，所有還沒有找到文化歸屬，或單純想認識更多朋友、尋求建議的夥伴都可以來到這裡。」

儘管遠赴重洋、到異國他鄉求學的學生只是一小部分群體，但鄺飛揚看到了所有史丹福新生的共同特點。「不論你是否是國際生，我們都是第一次進入大學。在成為成年人之前，我們都在小心嘗試著與他人溝通。」她說，「我喜歡我們在跌跌撞撞中嘗試新的事情，並在這過程中認識彼此。」