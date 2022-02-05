專家籲打補強針 灣區數十萬人尚未接種

數據顯示，灣區的新冠疫苗補強針接種率並不高。（美聯社）

眾所周知，新冠疫苗 的保護力會隨著時間慢慢減弱，專家因此呼籲民眾接種補強針。然而，儘管補強針已推出數月，但似乎並不很受民眾歡迎。即便是高疫苗接種率的灣區 ，有數十萬人到現在還未接種補強針。

許多衛生專家認為，補強針的低接種率不僅加劇了冬季Omicron病例的激增，而且推遲了新冠疫情 的結束，意味著防疫限制會執行得更久、人們會更容易感染其他變種病毒株、再出現更多波新疫情。

加州衛生廳最新公布的數據顯示，已接種補強針者的Omicron確診率每10萬人中只有95.6例，未接種補強針者為229.5例，是已接種補強針者的兩倍多，完全沒有接種疫苗者的確診率更高達每10萬人中有712.7例。

灣區補強針接種率各個族裔有所不同。截至1月31日，亞裔的補強針接種率達64%居冠，其次是白人47%，非裔和西語裔則分別只有29%和27%。

在已打完兩劑疫苗的人口中，西語裔只有43%接種補強針，非裔約50%，白人和亞裔比例相當，都是66%左右。

查克柏格舊金山總醫院（Zuckerberg San Francisco General Hospital）創傷外科主治醫師坎貝爾（Andre Campbell）說：「我認為，我們的公共衛生官員傳達的訊息並不準確。他們說，打完兩針就完事了。但實際上是，民眾需要打三針，獲得的保護才夠全面。」

灣區補強針每周平均接種率在不同年齡層的補強針剛獲批准推出時最高，還有去年10月21日輝瑞（Pfizer）宣布其補強針對抗當時主要傳播的Delta病毒株有效率高達96.5%時，接種率也顯著上升。

追蹤疫情數據的退休傳染病學家藍普（George Lemp）指出，灣區最近一到兩周的補強針接種率迅速下降，在這種情況下，病毒有機會產生變異，然後再出現新一波病例激增。他指出，理想的補強針接種率應該在80%到90%。

舊金山加大傳染病學和生物統計學系主任畢賓斯多明哥（Kirsten Bibbins-Domingo）表示，她比較擔心民眾視補強針為選擇性疫苗。畢賓斯多明哥說：「這是錯誤的觀念，我們必須了解，所謂完全接種現在指的是接種三劑mRNA疫苗。」

坎貝爾表示，民眾可能對已持續兩年多的疫情感到疲憊，甚至在被告知只打兩劑疫苗還不夠時感到氣餒。但坎貝爾說：「疫情還未結束，我們還在戰鬥中，這是一場加時賽。」