完全接種率達80% 康縣解除餐廳、健身房疫苗查核令

康曲柯士達縣宣布放寬查核疫苗接種證明令。（美聯社）

康曲柯士達縣衛生官員4日宣布，由於該縣人口的新冠疫苗 接種率已達標，因此決定解除餐廳、健身房顧客必須出示疫苗接種證明或陰性檢測 結果的規定。官員指出，康縣人口的疫苗完全接種率已達80%。

康縣衛生局代理局長茲維利（Ori Tzvieli）當天發出聲明說：「在去年夏季主要傳播的病毒株不同和社區還未有足夠免疫力的情況下，執行這項規定十分合理。但我們相信，現在是放寬這項規定的時機。然而，我們絕對還未恢復正常，社區中的新增病例仍然比12月中旬時多很多。因此外出時必須繼續採取防疫措施。」

最新疫情數據顯示，在Omicron病毒株快速傳播下，康縣2月4日有271名新冠住院病人，其中57人需要入住加護病房。但去年12月15日只有28名新冠住院病人，只有4人需要入住加護病房。

康縣的查核疫苗接種證明令去年9月開始生效，適用於人們需要取下口罩 飲食的公共室內場所，商家必須查核顧客和員工的完全接種證明或三天內的陰性檢測結果。

康縣衛生局表示，雖然他們解除了這項規定，但商家仍有權利決定是否維持。

康縣衛生局局長羅斯（Anna Roth）也在同一篇聲明中說：「非常感謝選擇接種疫苗的民眾，你們讓自己、摯愛親友和整個社區更安全。」

衛生局表示，完全接種疫苗者的單日新增病例率比未接種疫苗者低三倍，未接種疫苗者的住院率則是完全接種疫苗者的九倍。

不過，康縣並未解除醫護人員、緊急救難人員、長期護理院所職員的疫苗接種證明令，而且，在這些場所的公共室內區域仍必須繼續配戴口罩。