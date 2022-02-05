抗議關校 屋崙教師絕食進入第4天

屋崙聯合學區面臨入學率歷史性下降帶來的預算危機，向學委會提出關閉與合併十多所學校計畫。反對人士認為，關校不是唯一選擇，可透過其他方法協助學校。(電視畫面截圖)

屋崙 聯合學區 面臨入學率歷史性下降帶來的預算 危機，向學委會提出關閉與合併十多所學校計畫，幾乎所有上榜學校，皆在屋崙較不富裕地區低收入有色人種學生集中地區。屋崙教師絕食抗議關校，4日已進入第四天。

35歲的屋崙社區學校計畫主任奧莫拉德(Moses Omolade)與33歲Westlake初中教師桑切斯(Andre San-Chez)在學校外紮營絕食，已將近48小時沒有吃或喝過除了水、電解質與維他命以外的任何東西了，一群醫療專業人員正在絕食抗議現場照顧他們。

Westlake初中也在建議關校的名單當中。絕食抗議教師表示，除非學委會決定不關閉學校，否則將繼續不進食，並要求州長紐森在校園與他們會面。有兩名年幼孩子的奧莫拉德說，他們很堅持，直到死亡。

教師罷工與其他抗議行動，考驗經過思考且過去已長期避免關閉學校的學區，即便財務狀況惡化。過去20年當中，由於家長選擇私校或學區特許學校，或者完全離開屋崙，屋崙聯合學區K-12學生入學人數至少減少了1萬5000人。和多數學區相同，疫情期間學生人數減少情況加劇。

學委會近來自明年預算削減4000萬元，並尋求關閉學校已節省更多經費。除非學區解決財務問題，否則面臨縣府或州府干預。隨著入學人數下降，學區關閉學校並不少見，儘管這個行動幾乎都具爭議性。

然而，針對關校建議，教師、家長與其他人士反應仍強烈，屋崙市本周發起多個抗議行動。屋崙市議會領袖3日呼籲修改基於學生出勤以資助學區經費的州法。學區每年損失來自州府經費已超過1.5億元。學區指出，關校是唯一選擇，計畫關閉的學校入學人數嚴重不足。例如，Westlake初中僅有304名學生，低於財務可持續性的收支平衡。

學區官員對絕食教師表達擔憂。屋崙聯合學區發言人佐佐木(John Sasaki)聲明表示，學區非常關心教職員健康和福利，並希望任何正考慮絕食的教師，能尋求其他不傷害自己的抗議方式。學區了解師生與家庭都同意需要一個蓬勃發展的學區，但並非每個人都同意，如何才能用最好的做法達到目標。

學委會副會長戴維斯(Sam Davis)表示，已與罷工教師聯繫，他們熱愛學校，關校非常困難且令人沮喪。他透露，計畫提交關閉學校的修正提案。

不過，絕食是否能阻止學區關校仍有待觀察。社區存在分歧看法，支持抗議行動者認為，關校不是唯一選擇，可透過籌資等方法來協助學校。前學委倫登(Jody London)則說，關校是正確決定。學區面臨問題是營運許多學校，並不能為每所學校與每名孩子提供所需資源。