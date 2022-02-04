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山獅當理由 聖馬刁縣塢德賽拒SB9建房

編譯組／灣區3日電
聖馬刁縣塢德賽以山獅為理由拒絕SB9法案的住房興建申請。（Getty Images）
聖馬刁縣塢德賽以山獅為理由拒絕SB9法案的住房興建申請。（Getty Images）

聖馬刁縣塢德賽（Woodside）官員日前表示，該市無法遵守加州新法律建設住房，理由是當地有瀕臨絕種的山獅。

塢德賽都市計畫總監楊恩（Jackie Young）1月27日發出備忘錄解釋塢德賽為何無法緩解住房長期短缺的問題。他說，只要山獅一天沒有從中央海岸（Central Coast，包括塢德賽在內）棲息地瀕臨絕種物種的候選名單中被除名，當地附屬住房單位（accessory dwelling unit）就一天拿不到建築許可證。

加州漁獵委員會（California Fish and Game Commission）正在審查將山獅列為受威脅或瀕臨絕種物種的請願。根據加州法律，被列入瀕臨絕種候選名單的物種，應受到和被列入瀕臨絕種正式名單的物種相同的保護。

加州漁獵委員會執行董事米勒韓森（Melissa Miller-Henson）2日表示，由於美國漁獵局（Department of Fish and Wildlife）遲遲未提出山獅的狀態審查報告，因此，將山獅列入瀕臨絕種候選名單的決定一直往後推遲。

美國漁獵局這項狀態審查工作已進行了18個月，一旦審查完畢，公眾至少有30日的時間審閱這份報告，然後加州漁獵委員會才能開始進行討論，至少有90日的時間來決定是否將山獅列為瀕臨絕種物種。塢德賽市府表示，在這段時間內，任何有關SB9法案的住房申請都將被擱置。

楊恩在備忘錄中說：「鑑於整個塢德賽都是這個候選物種的棲息地，因此塢德賽目前沒有任何土地符合SB9法案的條件。」

今年元旦開始生效的SB9法案允許每一筆住宅土地增建兩個800平方呎或更大的住房單位，或一個有兩單位的複式住房（duplex）。此外，在像塢德賽這些住宅土地面積較大的地區，SB9法案還允許土地較大的住宅增建兩套複式住房，等於是四個住房單位。

塢德賽位於舊金山聖荷西之間280公路以西的地區，是中半島最富裕的城鎮之一，人口約5000人，低人口密度的鄉村氛圍保留了馬場社區遺產。

加州參議員威善高（Scott Weiner）推文說：「塢德賽宣布山獅讓他們不受加州住房法律約束。我與山獅站在同一陣線，同時也和需要住房的民眾站在同一陣線。我等不及看到塢德賽因公然違反加州法律被起訴。」

加州 舊金山 聖荷西

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