解決住房短缺 金山4萬空置房擬徵稅

舊金山有4萬棟空置房屋，或可徵稅解決住房短缺問題。(Getty Images)

舊金山 正考慮是否對4萬棟空置房屋徵稅，或可藉此解決估計短缺16萬間可負擔平價房屋的問題。這是舊金山預算與立法分析師 ，日前發布一項新空房報告提出的核心議題。

報告發現，若對城市共約4萬500套空置房徵稅，可能促使這些房屋中有多達10%屋主，在兩年內開始對外出租空房，進而產生1300萬至6100萬元收益，具體收入取決於徵稅形式與稅率。這項議題是對地方政治人士的最新考驗，他們承認舊金山需要更多可負擔房屋，但是卻無法在政治做法上達成共識。

舊金山第五區市議員潘正義（Dean Preston）表示，相關議題為舊金山市住房政策討論的一部分，但從未真正獲得解決。他對房地產投機者助長房屋空置的問題感到擔憂，但尚未正式提出新徵稅措施，「空置房屋數量很多，且有增加趨勢。」

對舊金山空置房徵稅表達支持人士認為，將其視為迫使更多房屋進入租賃市場、並為城市創造收入的快速方法。反對者則表示，這項政策分散民眾對當局建造新住房努力的關注，此外，城市房屋空置對人們經常流動的城市來說，相當正常。無家可歸住房提供組織「Tenderloin Housing Clinic」執行主任沙爾(Randy Shaw)表示，空置房屋徵稅毫無意義，製造一種大家不需要建造任何更多住房的錯覺。

潘正義強調，需要全方位努力創造更多可負擔住房，但是，有關空置房屋的爭論，是在舊金山市住房危機一系列衝突之後才發生。

另一方支持城市進一步發展組織與市長布里德(London Breed)則表示，舊金山市沒有選擇，必須建立更多可負擔住房，才能擺脫就業與住房的嚴重不平衡。租戶倡議人士、部分非營利住房開發商及舊金山市議員則反對新市場價格住房提案，因為擔心從可能從高價降低價格，對現存屋主的影響，其中許多人已從房產價值上漲中獲益。

就現況來看，舊金山可望持續進行2015-2022年之間、由州監管單位指示批准建造2萬8869間新住房的計畫。報告發現，若使用2019年的聯邦數據，人口普查 估算最近一年包括房屋空置原因的詳細情況，舊金山有4萬458間空置房屋、約占舊金山所有40萬6399間房屋的10%。舊金山房屋空置率與費城與波士頓相當，低於紐約空房率的14%、高於洛杉磯估計空房率7%。

房屋空置的原因各有不同，很難確實追溯。儘管新報告指出，部分房屋空置實屬正常，但人口普查估計顯示，2015-2019年間，舊金山售出房屋的無人居住單位數量增加420%。一些分析師質疑有多少買家購買仍在建設當中的房屋，或屋主為何放棄在舊金山賺取租金收入。

潘正義認為，投資者購房並持有，可能計畫在房價上漲時出售，這些住房是故意長期空置，對提供住房不感興趣。另一個複雜因素，則是疫情導致財務衝擊，導致房屋空置。