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私人郵箱處理公務？聖荷西市長李卡多被告

記者王子涵／聖荷西報導
李卡多涉嫌使用私人帳戶處理公共事務，並拒絕公開其內容。（記者王子涵／攝影）
李卡多涉嫌使用私人帳戶處理公共事務，並拒絕公開其內容。（記者王子涵／攝影）

聖荷西焦點報（San Jose Spotlight）3日（周四）與第一修正案聯盟合作，共同起訴聖荷西市和現任市長李卡多（Sam Liccardo）不恰當扣留公共記錄，違反加州透明法案（Transparency Laws）。

訴訟由舊金山知名媒體法律師奧爾森（Karl Olson）領銜，他曾在2017年對李卡多和聖荷西市發起訴訟。上起案件直接改變了加州的法律，即要求公職人員若在私人設備上處理公共事務時，要公開私人帳戶或設備上的通信。

他們表示，李卡多大量使用私人郵箱處理公共的事務，一再無視法律。據他們描述，李卡多還曾要求一名叫拉金特（Scott Largent）的居民使用他的私人郵箱進行溝通，並要求他刪除公共郵箱中的一封郵件以保護其中的內容不被披露。

市府首先否認了市長曾與拉金特有過電子郵件的交流，但當這些電子郵件的副本被曝光後，市府在3日中午緊急進行了解釋。

市長李卡多辦公室幕僚長伊斯梅爾（Marcus Ismael）在郵件中表示：在近幾個月中，市長辦公室、城市經理辦公室以及城市律師辦公室的工作人員花費數百個小時審查並製作了數千頁文件，以回應聖荷西焦點報多個公共記錄的請求。「雖然我們團隊無意間錯過了兩封信件，不過在發現後便立即提供了這兩封郵件。我們已經採取了額外的措施，以避免類似錯誤的發生，以確保在未來遵守公共記錄法案的要求。」

奧爾森說：「李卡多市長似乎決心無視或蔑視最高法院的裁決，他用私人電話處理幾乎所有的城市事務，因為這樣可以更容易得與他的朋友、說客和企業親信進行幕後交易。」

他們認為，聖荷西市經常規避公共記錄法，以躲避公眾的審查。

訴訟團體希望法院下令禁止市政府官員利用私人帳戶處理城市事務，並將私人帳戶上的通信上傳至政府帳戶中。他們還要求市政府搜查李卡多的私人帳戶，並不許刪除兩年內的所有記錄。

聖荷西 加州 舊金山

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