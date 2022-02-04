打出身價 49人教練組炙手可熱

49人進攻組教練麥克丹尼爾將在周五與邁阿密海豚隊進行會晤。（Instagram截圖）

美式足球 大聯盟（NFL）總共32支隊伍中，舊金山49人已經止步國聯決賽，進入四強的成績結束了2021賽季。對於這支天賦、陣容配置並未到達聯盟頂級的球隊來說，是相當不錯的成績。除了球員的出色發揮以外，教練組的運籌帷幄同樣是至關重要的因素。聯盟中已經有多支球隊向49人的教練組拋出橄欖枝，邀請他們擔當新球隊的大腦。

49人防守組教練瑞恩選擇留隊。（Instagram截圖）

其中最引人矚目的便是防守組教練瑞恩（Demeco Ryans）的去留。儘管49人防守組在國聯決賽中未能抵擋住山羊隊猛烈的進攻，但這絲毫不會影響瑞恩對於整個防守組帶來的變化。瑞恩在本賽季剛剛擔當起防守組教練的位置，便帶隊打出聯盟一流的防守水平。他拒絕了明尼蘇達維京人總教練位置的邀約，並取消了與球隊的第二次面試 。49人總教練沙納漢（Kyle Shannan）稱讚道：「我很驕傲他做出這樣的決定，他有能力做一名合格的總教練。」

進攻組助教麥克丹尼爾（Mike McDaniel）同樣也受到多支球隊的追捧。有消息稱，他有可能成為邁阿密海豚隊的總教練，本周五（4日）將與球隊進行第一次面試。海豚隊目前深陷在招聘過程中出現種族歧視 的醜聞，麥克丹尼爾加入的可能性是球隊唯一利好的消息。