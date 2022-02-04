應對競爭 Zoom開發視覺溝通平台

Zoom因疫情而家喻戶曉。專家認為，Zoom提供最佳且最可靠的視頻工具。創辦人袁征值得稱許，他看到其他人看不到的視頻會議力量。(美聯社)

因為疫情 ，「Zoom」成為家喻戶曉的視頻會議公司，營運呈倍數增長。2019年最後一個季度，公司獲利1.06億元、2021年最後一個季度，獲益增至8.82億元。根據公司主管與產業分析師 們表示，公司成功理由很簡單：Zoom是最好的，並且易於使用。

截至目前為止，Zoom仍維持其市場領先地位，但現況已不再是2020年3月的疫情初始。員工返回工作崗位，來自微軟 、思科、Google、Facebook等競爭對手已在視頻領域投入大量資金，期望能將Zoom自高位擊落。

疫情促動視頻會議產業發展，讓Zoom從小眾商業產品，變成人際關係核心。公司迅速崛起部分原因，是向學校提供免費視頻服務的精明且高成本決定。疫情加速視頻會議在生活與工作上的轉變。

上個月底，Zoom為客戶與記者舉辦一場線上「工作轉型高峰會」(Work Transformation Summit)，公司創辦人袁征(Eric S. Yuan)發表主題演講指出：「工作不在是一個地點，而是一個空間。」會議召開前，Zoom宣布，一旦可安全返回辦公室，將讓員工選擇工作方式與地點。袁征表示：「一種形式並不能適合所有人。」也代表著Zoom將成為未來職場的靈活工具。

Zoom北美經理巴瑞甘(Mark Barragan)介紹Zoom創新功能。其技術外觀看似並未改變，將加入幾項新功能在應用程式使用，例如使用Zoom預定辦公桌與會議空間，新軟體可獲取會議室訊息，並在公司熟悉網路為每個人提供位置；也可在虛擬白板上寫字，無論用戶身在何處，都可共享白板。

Zoom產品長蓋爾(Oded Gal)則透露，Zoom正在建立溝通平台，視覺溝通成為首位，而非使用電子郵件或電話進行溝通，無法在企業與客戶之間建立真正聯繫。許多事情可遠程完成，例如約訪律師、財務顧問或醫師，未來將可用有一個門戶網站，可被送進等候區，例如候診室，護士可連線讓病人與醫師交談。

然而，Zoom是否能擊敗微軟等競爭對手，成為新未來連接技術龍頭？哈佛商學院工商管理教授吳安迪(Andy Wu，譯音)認為，Zoom在疫情爆發時，提供最佳且最可靠的視頻工具，袁征值得稱許，他看到其他人看不到的視頻會議力量。「視頻優先」(video-first)溝通的想法是公司開創性遠見，促使他們在疫情機會中獲益。