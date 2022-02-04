我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基因？免疫？為什麼有些人染上新冠 有些人卻不會

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

應對競爭 Zoom開發視覺溝通平台

編譯組／灣區3日電
Zoom因疫情而家喻戶曉。專家認為，Zoom提供最佳且最可靠的視頻工具。創辦人袁征值得稱許，他看到其他人看不到的視頻會議力量。(美聯社)
Zoom因疫情而家喻戶曉。專家認為，Zoom提供最佳且最可靠的視頻工具。創辦人袁征值得稱許，他看到其他人看不到的視頻會議力量。(美聯社)

因為疫情，「Zoom」成為家喻戶曉的視頻會議公司，營運呈倍數增長。2019年最後一個季度，公司獲利1.06億元、2021年最後一個季度，獲益增至8.82億元。根據公司主管與產業分析師們表示，公司成功理由很簡單：Zoom是最好的，並且易於使用。

截至目前為止，Zoom仍維持其市場領先地位，但現況已不再是2020年3月的疫情初始。員工返回工作崗位，來自微軟、思科、Google、Facebook等競爭對手已在視頻領域投入大量資金，期望能將Zoom自高位擊落。

疫情促動視頻會議產業發展，讓Zoom從小眾商業產品，變成人際關係核心。公司迅速崛起部分原因，是向學校提供免費視頻服務的精明且高成本決定。疫情加速視頻會議在生活與工作上的轉變。

上個月底，Zoom為客戶與記者舉辦一場線上「工作轉型高峰會」(Work Transformation Summit)，公司創辦人袁征(Eric S. Yuan)發表主題演講指出：「工作不在是一個地點，而是一個空間。」會議召開前，Zoom宣布，一旦可安全返回辦公室，將讓員工選擇工作方式與地點。袁征表示：「一種形式並不能適合所有人。」也代表著Zoom將成為未來職場的靈活工具。

Zoom北美經理巴瑞甘(Mark Barragan)介紹Zoom創新功能。其技術外觀看似並未改變，將加入幾項新功能在應用程式使用，例如使用Zoom預定辦公桌與會議空間，新軟體可獲取會議室訊息，並在公司熟悉網路為每個人提供位置；也可在虛擬白板上寫字，無論用戶身在何處，都可共享白板。

Zoom產品長蓋爾(Oded Gal)則透露，Zoom正在建立溝通平台，視覺溝通成為首位，而非使用電子郵件或電話進行溝通，無法在企業與客戶之間建立真正聯繫。許多事情可遠程完成，例如約訪律師、財務顧問或醫師，未來將可用有一個門戶網站，可被送進等候區，例如候診室，護士可連線讓病人與醫師交談。

然而，Zoom是否能擊敗微軟等競爭對手，成為新未來連接技術龍頭？哈佛商學院工商管理教授吳安迪(Andy Wu，譯音)認為，Zoom在疫情爆發時，提供最佳且最可靠的視頻工具，袁征值得稱許，他看到其他人看不到的視頻會議力量。「視頻優先」(video-first)溝通的想法是公司開創性遠見，促使他們在疫情機會中獲益。

疫情 微軟 分析師

上一則

山獅當理由 聖馬刁縣塢德賽拒SB9建房

下一則

私人郵箱處理公務？聖荷西市長李卡多被告

延伸閱讀

Sony併遊戲商 迎戰微軟

Sony併遊戲商 迎戰微軟
36億美元戰微軟 Sony收購《天命》遊戲開發商Bungie

36億美元戰微軟 Sony收購《天命》遊戲開發商Bungie
首破500億 微軟上季營收勁揚

首破500億 微軟上季營收勁揚
奪美軍220億美元合約的微軟AR眼鏡 還不能投入作戰

奪美軍220億美元合約的微軟AR眼鏡 還不能投入作戰
微軟搶攻元宇宙 重擊Sony

微軟搶攻元宇宙 重擊Sony

熱門新聞

安樂居特別邀請舊金山殘障人士及長者服務部申請部門主任楊錦全，講解如何申請糧食劵。特別提及，糧食劵可在某些農夫市場購物，有一定的優惠。（視頻截圖）

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

2022-01-26 02:00
副總統賴清德（左）在返台之前終於吃到美西名產「In-N-Out Burger」。圖／取材自賴清德臉書

即將離開舊金山 賴清德終於吃到In-N-Out漢堡

2022-01-29 17:52
儘管利率升高，但一般預料灣區的買家應能承受利率上漲帶來的負擔。而另一方面來說，預期升息的背景之下，最近反而激發出更多買家進入市場。（記者李榮／攝影）

房地產專家觀察：利率上升反造成買家搶入市

2022-02-01 20:04
警方將襲擊者逮捕。（記者劉先進／攝影）

4嫌屋崙華埠鬧事怒罵種族歧視話語 華人見義勇遭噴胡椒

2022-02-02 01:18
凱芯文教基金會創辦人嚴惠如（Lulu Roberts）認為零至三歲的孩子是最能建立自信心與學習的年齡層，因此認真尋找各種華文資源，並創立圖書館。（記者江碩涵／攝影）

矽谷媽媽創華人親子共享圖書館 傳承文化聯繫更多家庭

2022-01-27 22:58
歐巴馬擔任總統時，曾在白宮透過機器人接見王美華。（取自白宮）

華人領軍抗議 白宮官員道歉 王美華大力維護權益

2022-02-03 01:20

超人氣

更多 >
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村