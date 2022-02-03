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Omicron趨緩 灣區疫後生活漸成形

編譯組╱灣區2日電
灣區衛生官員開始討論疫後放寬防疫規定的問題。（美聯社）
灣區衛生官員開始討論疫後放寬防疫規定的問題。（美聯社）

自從Omicron病例激增現象兩周前開始放緩後，灣區衛生官員做出愈來愈多暗示，表示疫後生活前景已開始成形，像室內口罩令和出示疫苗接種證明等規定，將逐步放寬，接觸者追蹤的規模會縮小到只針對最高感染風險群體。

灣區衛生官員本周開始在公開場合詳細預測Omicron疫情消退後未來幾周的變化。Omicron病例目前雖然正在減少，但仍在高位，而且減少速度比增加時的速度要慢。灣區和整個加州的新增病例率和檢測陽性率都在穩定下降中，住院人數也開始減少。灣區截至1月31日的過去一周新增病例率已降為每10萬人中有132例，是兩周前的一半。

阿拉米達縣衛生局局長摩斯（Nicholas Moss）1日在議會做簡報時說：「看起來新冠疫情會愈來愈接近成為常態，而非結束。至於那些對人們日常生活造成最大破壞的元素，應該會繼續消失，希望不會重現。」

如果Omicron疫情放緩的趨勢持續，灣區的緊急防疫措施有可能轉為地方流行病措施，意味官方可能會謹慎放寬限制，例如放寬某些場所的疫苗接種規定。

康曲柯士達縣衛生局代理局長茲維利（Ori Tzvieli）也表示，他們正在研究是否要比照舊金山放寬只有完全接種疫苗者才能進入餐廳的規定。舊金山已開始允許因健康和宗教理由豁免接種疫苗者在餐廳室內用餐，但必須出示24小時內的陰性抗原檢測（antigen test）結果，或48小時內的陰性核酸檢測（PCR test）結果。

灣區各縣可能很快就必須決定在什麼情況下解除室內口罩令。茲維利透露，預料加州官員會在2月15日解除室內口罩令，灣區各縣可能會採取逐縣的方式跟進。

茲維利說：「未來兩周，我們會密切注意數據，找出最適合我們、並與州府口罩令一致的方法。目前，我們最重視的是減少病例和醫療系統的表現，我們希望確保前往醫院的居民能獲得最高品質的服務。」

面對解除限制後病例可能再度激增的問題，茲維利認為，醫院容量較大的縣可能比醫院容量較小的縣較願意放寬口罩令。他說：「我預測灣區大部分的縣會在一個月內陸續放寬口罩令。」

不過，摩斯強調，由於新增病例率和住院人數仍然很高，現在就開始放寬防疫限制還太早，但他不反對談論疫後狀態。

摩斯說：「個人、家庭和機構都必須做好持續面對新冠病毒風險的準備，做出最適合自己的選擇，即使口罩令解除，使用口罩仍然是好事，尤其是覺得自己可能生病的時候。」

口罩 灣區 疫苗

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