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聖荷西今年起用新太陽能供電 估可省67萬輛汽車碳排

記者王子涵／聖荷西報導
柯恩縣的新太陽能和電池存儲項目每年能為6.5萬個家庭供電。（官方宣傳片截圖）
柯恩縣的新太陽能和電池存儲項目每年能為6.5萬個家庭供電。（官方宣傳片截圖）

聖荷西清潔能源公司（SJCE）和開發商Terra-Gen就可再生能源方面，進行了第一個長期投資—位於加州柯恩縣的新太陽能和電池存儲項目。這一項目從今年已經正式開始向聖荷西居民供電，每天上午6時至晚上10時固定輸送62兆瓦的可再生能源。該項目將有效減少發電廠對有害排放物的以來，提高電網可靠性，改善空氣質量。

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）表示：「SJCE項目在未來12年內可以每年向6萬5000個家庭供電，相當於節省了67萬輛汽車的排放量。」

Terra-Gen公司已經鋪設了超過115兆瓦的新太陽能、新電池存儲設施，以滿足向SJCE交付12年電力的需求。SJCE已經為大約35萬個家庭和企業提供電力服務，其60%的電力來源來自於可再生能源，而2019年這一數字為45%。

SJCE聖荷西社區能源部主任米歇爾（Lori Mitchell）說：「SJCE為以可再生能源的形式加入加州電網而感到自豪，很高興能夠為當地社區更健康的空氣和居住環境做出貢獻。」

自2019年2月啟動服務以來，SJCE已投資了10億元購買了近500兆瓦的可再生資源，減少對化石燃料的依賴，提高電費穩定性。Terra-Gen首席執行官帕加諾（Jim Pagano）也表示，長期合作以及創新性的定價方法能夠確保電價的穩定。

聖荷西市在去年11月曾承諾到2030年實現全市溫室氣體淨排放為零的目標，而使用可再生能源和無碳能源是實現這項目標的重要一步。像SJCE這樣的清潔能源是未來加州能源的驅動力：總共有21個清潔能源項目涉及1萬兆瓦的新太陽能、風能、沼氣、地熱和能源存儲項目正在進行。

聖荷西 加州 投資

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