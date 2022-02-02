「槍有子彈」金山機場持槍華裔男遭擊斃 細節公布
當局31日透過視訊會議公布舊金山國際機場男子遭警方開槍擊斃案的細節，稱男子在被擊斃前告訴警察他所持的槍裝有子彈，並指示警察如何對他開槍，包括要他們瞄準「質心」（center mass）射擊。
警方表示，這名被擊斃的男子是37歲的舊金山華裔居民司徒（Nelson Szeto，前譯蘇哲托）。警察到場後和他談判了數分鐘，要求他放下手中的槍械，但司徒不予理會。警方當時認為司徒所持的是真槍，後來證實是被移除橙色標記的玩具空氣槍。
舊金山紀事報（Chronicle）表示，從警方公布的最新細節和警察隨身攝影機錄下的畫面可以看出，司徒的精神狀態明顯有問題。
面對許多民眾指責警察的行動讓情況變得更糟，舊金山警局局長史考特（Bill Scott）強調，這起事件正在接受多個不同單位的調查，並沒有就警察的行動是否符合規定進行評估。史考特說：「我認為，沒有一個調查機關此時可以對警察是否能採取不同的作法得出結論。」
舊金山警方在槍擊事件發生後十天舉行的這場公共會議，公開了比先前更多的訊息，包括警察隨身攝影機拍下的影片、911報案電話錄音和目擊者證詞。
舊金山警局分局長葉培恩（Paul Yep）表示，這起事件發生在1月20日上午，警方接獲多位民眾報案，指一名男子在舊金山國際機場航站的捷運入口處造成騷亂。有報案者稱，一名沒有帶行李的男子手放在腹部，似乎在掩藏什麼東西。
葉培恩說，警察靠近司徒時，司徒從夾克裡拿出警察描述為手槍的東西，槍口指著地面。警察命令司徒把槍放下，並和他交談。司徒告訴警察他叫尼爾森（Nelson），住在舊金山市場街。
影片顯示，司徒後來慢慢走到一部商用電梯後面，將一把刀放在一個輪胎上。葉培恩說，司徒此時把手伸進夾克裡，說：「我還有一把槍，這把槍有子彈。」然後把第二把槍拿出來。此時司徒兩隻手各持一把槍。
司徒一度對警察說，他的喉嚨裡卡了東西。談判專家對司徒說，他的喉嚨裡沒有卡東西，但他可以送他去醫院檢查。葉培恩說：「但司徒表示，已經太晚了，醫院也幫不了他。」
葉培恩表示，司徒接著指示警察可以如何射擊他。在警察說他們並不想射擊他後，司徒說：「感謝你們的服務，我很尊敬你們。」然後連說好幾次抱歉。
司徒一度應警察要求，將一把手槍放在地上，但仍持著另一把手槍在航站施工設備後走動。期間，一名警員曾對他發射發泡子彈示警。
葉培恩說，直到司徒把拿著手槍的左手舉到身體前面，四名警察中至少有一人才開始對他開槍。司徒應聲倒地，呈現「半斜躺」姿態，然後四名警察舉起右臂。司徒隨後被宣布當場死亡。
根據加州法律的規定，檢方必須調查警察擊斃手無寸鐵平民的案件。舊金山國際機場所在的聖馬刁縣檢方已展開調查。
上一則
大年初一 慈善團體派紅包送祝福 民選官員到場致意
下一則
FB留言