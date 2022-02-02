「槍有子彈」金山機場持槍華裔男遭擊斃 細節公布

舊金山警方31日公布關於華裔男子司徒在舊金山機場遭警察擊斃的更多細節和影片。圖為司徒事發當時背後手持兩把空氣槍的畫面。（警方隨身攝影機影片截圖）

當局31日透過視訊會議公布舊金山 國際機場 男子遭警方開槍擊斃案的細節，稱男子在被擊斃前告訴警察 他所持的槍裝有子彈，並指示警察如何對他開槍，包括要他們瞄準「質心」（center mass）射擊。

警方表示，這名被擊斃的男子是37歲的舊金山華裔居民司徒（Nelson Szeto，前譯蘇哲托）。警察到場後和他談判了數分鐘，要求他放下手中的槍械，但司徒不予理會。警方當時認為司徒所持的是真槍，後來證實是被移除橙色標記的玩具空氣槍。

舊金山紀事報（Chronicle）表示，從警方公布的最新細節和警察隨身攝影機錄下的畫面可以看出，司徒的精神狀態明顯有問題。

面對許多民眾指責警察的行動讓情況變得更糟，舊金山警局局長史考特（Bill Scott）強調，這起事件正在接受多個不同單位的調查，並沒有就警察的行動是否符合規定進行評估。史考特說：「我認為，沒有一個調查機關此時可以對警察是否能採取不同的作法得出結論。」

舊金山警方在槍擊事件發生後十天舉行的這場公共會議，公開了比先前更多的訊息，包括警察隨身攝影機拍下的影片、911報案電話錄音和目擊者證詞。

舊金山警局分局長葉培恩（Paul Yep）表示，這起事件發生在1月20日上午，警方接獲多位民眾報案，指一名男子在舊金山國際機場航站的捷運入口處造成騷亂。有報案者稱，一名沒有帶行李的男子手放在腹部，似乎在掩藏什麼東西。

葉培恩說，警察靠近司徒時，司徒從夾克裡拿出警察描述為手槍的東西，槍口指著地面。警察命令司徒把槍放下，並和他交談。司徒告訴警察他叫尼爾森（Nelson），住在舊金山市場街。

影片顯示，司徒後來慢慢走到一部商用電梯後面，將一把刀放在一個輪胎上。葉培恩說，司徒此時把手伸進夾克裡，說：「我還有一把槍，這把槍有子彈。」然後把第二把槍拿出來。此時司徒兩隻手各持一把槍。

司徒一度對警察說，他的喉嚨裡卡了東西。談判專家對司徒說，他的喉嚨裡沒有卡東西，但他可以送他去醫院檢查。葉培恩說：「但司徒表示，已經太晚了，醫院也幫不了他。」

葉培恩表示，司徒接著指示警察可以如何射擊他。在警察說他們並不想射擊他後，司徒說：「感謝你們的服務，我很尊敬你們。」然後連說好幾次抱歉。

司徒一度應警察要求，將一把手槍放在地上，但仍持著另一把手槍在航站施工設備後走動。期間，一名警員曾對他發射發泡子彈示警。

葉培恩說，直到司徒把拿著手槍的左手舉到身體前面，四名警察中至少有一人才開始對他開槍。司徒應聲倒地，呈現「半斜躺」姿態，然後四名警察舉起右臂。司徒隨後被宣布當場死亡。

根據加州法律的規定，檢方必須調查警察擊斃手無寸鐵平民的案件。舊金山國際機場所在的聖馬刁縣檢方已展開調查。