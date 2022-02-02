加州加護病房新冠患者 1個月激增逾1倍

加州入住加護病房的新冠病人人數12月到1月激增一倍多。（美聯社）

在沙林納斯紀念醫院（Salinas Valley Memorial Hospital）三樓，有十名病人躺在昏暗、封閉的玻璃室裡，他們如果沒有機器協助就無法呼吸。這些病人是加州 現在2500多名入住加護病房的新冠患者當中的幾位。

在已有疫苗 和抗病毒療法可用、Omicron 病毒株毒性較輕微的情況下，照理說人們不應該病得這麼重。但事實就是如此，而且人數還在明顯增加中。數據顯示，加州的加護病房新冠病人在12月到1月這一個月之間，人數從940人激增到2084人。

聖他克拉拉縣凱瑟醫院（Kaiser Permanente Santa Clara）肺部和重症加護專家德利（Thomas Dailey）說：「這是未接種疫苗群體中發生的疫情，它完全是可以預防的。」

科學家表示，他們目前在防疫上最大的成就是知道如何避免人們住院，方法包括：為他們注射疫苗、使用單克隆抗體、新抗病毒小藥丸、學習在更早的時間點使用瑞德西韋（remdesivir）等。但對於已出現重症的病人，除了類固醇和瑞德西韋，醫師幾乎沒有其他治療方法，到目前為止最重要的療法，是聯邦食品藥物管理局（FDA）去年夏季緊急授權兩種用來抑制新冠發炎現象的治關節炎藥物，tocilizumab和baricitinib。

沙林納斯紀念醫院新冠小組護士拉莫斯（Raquel Ramos）表示，這項新治療選擇讓許多需要使用高流量氧氣的病人最終得以避免插管。拉莫斯說：「與一年前許多人死亡相比，能看到病人好轉並康復令人非常欣慰。」

然而，即使是主要感染人們上呼吸道的Omicron病毒株也可以深入未接種疫苗者的肺部。

沙林納斯紀念醫院執行長暨傳染病學家拉德納（Allen Radner）表示，他們現在約兩成的新冠病人有出現病毒誘發的肺炎，去年1月這類病人高達九成。拉德納說：「Omicron確實會進入人體肺部，儘管沒有Delta和其他早期的病毒株那麼容易。」此外，Omicron也會導致病人中風和心臟病發作。

拉德納指出，該院十名加護病房新冠病人都是未接種疫苗者，雖然有一名打了單劑的嬌生（Johnson & Johnson）疫苗，一名打了一劑的輝瑞（Pfizer）疫苗，但疫苗的效力早在他們感染新冠之前就已消退，因此，拉德納說：「我們視這兩位也是未接種疫苗者。」

醫師表示，約九成的重症新冠病人都是未接種疫苗者，其餘一成通常是器官移植者或有其他健康問題者，其中以糖尿病和肥胖症患者最多。

史丹福醫學院臨床學教授沈山姆（Sam Shen，音譯）說：「新冠病人一旦病得很重就會非常棘手，不幸的是，現在沒有神奇的藥丸可以扭轉局面。我們目標是防止病人走到這一步。」