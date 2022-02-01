全美最大聖昆汀監獄死囚牢房 加州擬關閉

加州計畫關閉美國最大聖昆汀監獄死囚牢房。(美聯社)

加州 州長紐森 三年前暫停執行死刑，現正計畫關閉美國最大的聖昆汀州立監獄 死囚牢房，在兩年內將所有被判刑的囚犯移轉到其他監獄，目標是將聖昆汀監獄轉變成一個「積極且具復原力的環境」。

根據「死刑資訊中心」(Death Penalty Information Center)的資料，加州最後一次執行死刑是2006年，是全美共28州仍維持死刑的州之一。例如伊利諾州等其他州已廢除死刑處決，加州則正將被判死刑的囚犯，合併到普通監獄中，但並未預期有任何人在不久將來的任何時間面臨處決。

加州懲戒署 （California Department of Corrections and Rehabilitation）發言人沃特斯(Vicky Waters)表示，當局正開始關閉死囚牢房的進程，重新利用現有囚房，並將其轉換為創新與更生地點。俄勒岡州兩年前也進行類似計畫，將極少數被判死刑的囚犯轉至其他牢房。

繼2019年暫停執行死刑，接著關閉加州位在舊金山北邊聖昆汀監獄死刑執行室。現在，紐森政府正在翻轉一項於2016年由選民投票通過的提案，該提案旨在利用一項允許將囚犯移出死囚牢房的規定，加快處決速度。

支持這一提案的「刑事司法法律基金會」會長羅許福德(Michael Rushford)批評說，政府潛在的動機，是盡可能多地將這些被譴責的兇手融入主流，但罪案受害人並不樂見政府的決定。他指出，政府正在將被判死刑的兇手，轉移到可以改善他們生活且能提供更多便利設施的囚房。但於此同時，受害人仍在哀弔他們家人的離去。「加州犯罪受害者聯合會」(Crime Victims United of California)會長也不贊同紐森的做法，認為是「在受害人身上灑更多的鹽。」

但反對死刑的演員、也是「Death Penalty Focus」組織會長法瑞爾(Mike Farrell)表示，他對於紐森的想法感到振奮，但擔心轉移牢房，可能會將被判死刑的囚犯，變成其他囚犯虎視眈眈的目標。他認為，大家談論的死囚，是數十年來一直處於某種特定隔離狀態的人，只是簡單移動他們，而不考慮需求、個人問題與心理狀態，以及他們的安全，這將是個可怕的錯誤。