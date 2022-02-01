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聖縣收緊規定 醫療機構須24小時內通報病人新冠檢測

編譯組／灣區31日電
聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪下令，縣內醫療機構從31日起必須在24小時內提供新冠檢測結果。（電視新聞截圖）
聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪下令，縣內醫療機構從31日起必須在24小時內提供新冠檢測結果。（電視新聞截圖）

為了讓未盡職責的醫療機構負起責任，聖他克拉拉縣31日起開始要求醫療機構必須在24小時內提供民眾新冠檢測結果。

聖他克拉拉縣2020年9月規定，民眾接受病毒檢測後，醫療機構必須在隔天下班前提供檢測結果。衛生局局長柯迪（Sara Cody）31日舉行記者會宣布，他們決定收緊這項規定。柯迪說：「聖他克拉拉縣在整個疫情期間一直承擔著不成比例的病毒檢測責任。」

新規定現在允許醫療機構提供抗原檢測（antigen test），過去只允許提供核酸檢測（PCR test）。此外，新規定也禁止醫療機構將民眾的檢測要求轉給其他醫院、診所或聖他克拉拉縣衛生局。如果醫療機構的檢測工作出現延誤問題，必須在一天內通報縣衛生局，並在兩周內解決問題。

聖他克拉拉縣衛生局1月初向議會報告，衛生局提供的檢測服務量已幾乎是該縣醫療機構的四倍，但居民仍然必須等上一周才有檢測可做。聖他克拉拉縣法律顧問威廉斯（James Williams）於是在1月14日宣布，將對不提供及時檢測結果的醫療機構開罰，並建立scccovidconcerns.org網站供該縣居民投訴。衛生局表示，他們收到大量投訴，正在進行調查。

威廉斯31日表示，他們已經寄出正式警告通知給縣內所有大型醫療機構，包括巴洛阿圖醫療基金會（Palo Alto Medical Foundation）、凱瑟醫院（Kaiser Permanente）、史丹福醫院和El Camino醫院。

灣區其他縣也表示，他們一直要求醫院提供更多檢測服務。阿拉米達縣衛生局發言人巴蘭（Neetu Balram）表示，儘管阿拉米達縣不像聖他克拉拉縣一樣承擔縣內大部分的檢測工作，他們仍要求醫療機構提高檢測能力，但沒有發布類似命令的計畫。

31日也是聖他克拉拉縣發現首例新冠病例的兩周年紀念，這名感染者是從中國武漢返回聖他克拉拉縣。

柯迪說：「過去兩年我們走過的路實在難以形容。兩年來，聖他克拉拉縣的新冠病例累計超過27萬5000例，死於新冠的人數超過2000人。儘管我們的新冠死亡率比加州和美國其他地方低，但對我和大家而言，都很難想像我們在這場疫情中已經失去了這麼多人。」

柯迪還說：「許多衛生局現在正在做的工作，包括提供大量疫苗和檢測，未來將回歸傳統方式，交還給民眾的醫療服務提供者提供。而衛生局也將恢復傳統角色，即為社區中最弱勢的居民掃除障礙，確保他們獲得醫療服務。」

檢測 疫情 威廉

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