加州持續乾旱？塞拉山脈積雪低於平均

加州還未走出乾旱，塞拉山脈1月積雪量低於平均。（美聯社）

加州 的雪量經過異常乾燥的1月，已經從12月的輝煌滑落，令人擔心乾旱不僅會繼續，而且會在第三個年頭惡化。

州政府官員將在周二（2月1日）進行本季的第二次積雪調查，他們會發現加州山區的積雪量略低於每年這個時候的平均值。這雖然比過去兩個冬天的少量積雪要好，但與一個月前記錄的平均水平的160%相比，是一個令人失望的下降。

未來兩個月的雨水將決定加州的命運。加州的大部分降水發生在11月至3月之間，在此期間落下的雪，將決定為數百萬人提供用水的水庫的水位是上升還是下降。大多數的預測，現在傾向於潮濕季節結束時會出現乾旱。

「我們仍有可能彌補缺口，但機會不大，」代表農業用水者的加州農場用水聯盟的執行董事韋德（Mike Wade）說。

12月，一系列大氣河給加州帶來了狂雨暴雪，為全州兩年的乾旱帶來了轉機的希望。許多地區在新的一年開始時，降水總量接近該季節的紀錄。然而，1月份就不一樣了：截至周一，八大站降水指數已降至平均水平的113%。根據金門氣象局的數據，自1月4日以來，舊金山 沒有收到明顯的降雨，每月的總降雨量是該市自1850年有紀錄以來第10個最乾燥的1月。

同時，根據加州水資源部的數據，周一整個內華達塞拉山脈及北部州各山的積雪量為一年中這個時期平均水平的93%。短期天氣模型顯示2月上半月下雨的機會不大；長期預測顯示加州北部及中部有機會均等的濕潤和乾燥天氣，但南加 州的天氣可能更乾燥。

由於乾旱，加州水庫的水位仍然遠遠低於平均水平。國家官員預測，加州154個最大的水庫，在1月底，將有該月平均儲水量的76%。州水務部門定於周二進行人工測雪以確定雪的含水量；這種豐富的融水特別重要，通常占該州供水量的近三分之一。

但加州水資源局的州際資源經理瓊斯（Jeanine Jones）說，現在的水供應狀況仍然比去年這個時候好。「在更大的層面上，加州以其降水的變化莫測而聞名，」她說，並認為該州仍有可能得到適量的降水。