元旦至今 聖荷西飛車撞死六行人 「超速是主因」

根據統計，2022年元月1日至今，聖荷西 已發生飛車撞死六名行人事件，其中五人並非於行人穿越道上遭車撞上。報告同時顯示：超速駕駛為聖荷西死亡車禍 主因。聖荷西市府發言人海茵 (Colin Heyne) 表示，避免類似死亡車禍發生，行人必須盡量使用特別為他們的安全所設計的穿越道過馬路。

海茵要求聖荷西行人提高警覺同時，也強調聖荷西將改善市區行人穿越道，如在行人道刷顯眼新漆，使用行人穿越的按鈕設備，以及其他保護行人安全措施，包括沿路加設籬笆，讓行人除了使用行人穿越道外，無法任意穿越馬路。

海茵說，每個人都必須對交通安全負起責任，全國交通安全局的網站https://www.nhtsa.gov/road-safety/pedestrian-safety 提供一些行人安全指南。她強調，聖荷西許多大馬路沒有設計足夠行人穿越道，安全指南第五條特別值得聖荷西民眾注意：「如果需要過馬路，找不到行人穿越道或十字路口，找一個明亮的地點，讓你能看清楚雙方向來車，選擇一個沒有車子來往的時刻穿越馬路。此外駕駛必須提高警覺，隨時隨地注意附近有沒有行人。」

海茵指出，聖荷西死亡車禍發生首要原因是超速駕駛，因此市府最重要的計畫就是「安穩」(calming) 交通，所謂「安穩」是減少交通流量的一個工程術語，安穩交通的計畫包括減少車道、重新設計紅綠燈轉換時間、設計單車道，以及在中隔島上種植花草等。

她說，聖荷西的城市規劃是讓車子快速行駛，因此原來規劃精神與保護行人與單車騎士有所衝突，市府目前正設法解決這個矛盾，不過問題解決需要時間。