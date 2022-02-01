台鄉會元宵花燈改線上 展示搓湯圓、推廣台灣美食

元宵花燈活動今年改為線上舉辦。（記者李榮／攝影）

每年都在春節過後舉辦元宵花燈會的北加州 南灣台灣同鄉會宣布，今年的元宵燈會將在2月5日（周六）晚間7時至8時30分舉行。因為新冠肺炎疫情 與變種病毒的關係，今年改為線上舉辦，歡迎民眾一起上線參與。

北加州南灣台灣同鄉會總幹事李萍萍介紹，元宵花燈會至今已經第12屆，從最初約有700人參與，後來逐漸增加至疫情前的1500人出席，相當盛大。今年因新冠肺炎疫情的關係，考慮下決定改為線上舉行，但節目還是將非常精采、希望大家踴躍參加。

她介紹，當日將有祥獅獻瑞、雜技、扯鈴、武術、兒歌表演，以及傳統的布袋戲等活動。此外，還有線上搓湯圓展示，以及台灣美食的推廣活動。

南灣台灣同鄉會會長周信結介紹，元宵節是很重要的傳統活動，今年已邀請許多主流人士與社區領袖參加，推廣舊曆年文化與台灣文化。他指出，除了元宵活動以外，南灣台灣同鄉會一直以來都在推廣台灣，像是舉辦感恩節餐會。去年的感恩餐會還有數十位年輕留學生參加，希望促進更多新一代認同台灣。

周信結也表示，雖然這次元宵活動改為線上舉辦，但還是準備了百餘份的獎品供抽獎。僑委員的委員長也會透過錄影給大家拜年，希望有更多人能上線參加。

南灣華僑文教中心副主任徐廣梅表示，南灣台灣同鄉會會一直在社區為鄉親服務，舉辦各種接地氣的活動，將大家凝聚在一起維繫感情。而元宵花燈會更是歷史悠久、飽受大家喜愛的重要活動，往年都非常熱絡。她認為，慶祝元宵有幾個代表意義，第一是傳承傳統文化，讓本地台灣鄉親與台美人第二代能夠認識並接觸固有文化；第二是很多社團一起參與元宵活動的過程中，能夠凝聚向心力、展現團結。

參加活動免費，報名可登錄網站https://forms.gle/2adEVhCB6jWs7uT9A。預先報名者，可參加當日抽獎活動。活動需透過WEBEX MEETING登入，會議號碼: 2551 995 3593，密碼：SBTALF205。