我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯賀虎年 承諾持續推進和平繁榮未來

美5歲以下兒童 最快2月底可接種輝瑞／BNT疫苗

台鄉會元宵花燈改線上 展示搓湯圓、推廣台灣美食

記者李榮／灣區報導
元宵花燈活動今年改為線上舉辦。（記者李榮／攝影）
元宵花燈活動今年改為線上舉辦。（記者李榮／攝影）

每年都在春節過後舉辦元宵花燈會的北加州南灣台灣同鄉會宣布，今年的元宵燈會將在2月5日（周六）晚間7時至8時30分舉行。因為新冠肺炎疫情與變種病毒的關係，今年改為線上舉辦，歡迎民眾一起上線參與。

北加州南灣台灣同鄉會總幹事李萍萍介紹，元宵花燈會至今已經第12屆，從最初約有700人參與，後來逐漸增加至疫情前的1500人出席，相當盛大。今年因新冠肺炎疫情的關係，考慮下決定改為線上舉行，但節目還是將非常精采、希望大家踴躍參加。

她介紹，當日將有祥獅獻瑞、雜技、扯鈴、武術、兒歌表演，以及傳統的布袋戲等活動。此外，還有線上搓湯圓展示，以及台灣美食的推廣活動。

南灣台灣同鄉會會長周信結介紹，元宵節是很重要的傳統活動，今年已邀請許多主流人士與社區領袖參加，推廣舊曆年文化與台灣文化。他指出，除了元宵活動以外，南灣台灣同鄉會一直以來都在推廣台灣，像是舉辦感恩節餐會。去年的感恩餐會還有數十位年輕留學生參加，希望促進更多新一代認同台灣。

周信結也表示，雖然這次元宵活動改為線上舉辦，但還是準備了百餘份的獎品供抽獎。僑委員的委員長也會透過錄影給大家拜年，希望有更多人能上線參加。

南灣華僑文教中心副主任徐廣梅表示，南灣台灣同鄉會會一直在社區為鄉親服務，舉辦各種接地氣的活動，將大家凝聚在一起維繫感情。而元宵花燈會更是歷史悠久、飽受大家喜愛的重要活動，往年都非常熱絡。她認為，慶祝元宵有幾個代表意義，第一是傳承傳統文化，讓本地台灣鄉親與台美人第二代能夠認識並接觸固有文化；第二是很多社團一起參與元宵活動的過程中，能夠凝聚向心力、展現團結。

參加活動免費，報名可登錄網站https://forms.gle/2adEVhCB6jWs7uT9A。預先報名者，可參加當日抽獎活動。活動需透過WEBEX MEETING登入，會議號碼: 2551 995 3593，密碼：SBTALF205。

疫情 加州 新冠肺炎

上一則

大年初一 舊金山華埠慈善團體發1288個紅包

下一則

大年初一 慈善團體派發1288紅包

延伸閱讀

「紅樓夢」美食 看得到吃得到

「紅樓夢」美食 看得到吃得到
本次主題：港式美食

本次主題：港式美食
本次主題：港式美食

本次主題：港式美食
本次主題：港式美食

本次主題：港式美食
本次主題：港式美食

本次主題：港式美食

熱門新聞

安樂居特別邀請舊金山殘障人士及長者服務部申請部門主任楊錦全，講解如何申請糧食劵。特別提及，糧食劵可在某些農夫市場購物，有一定的優惠。（視頻截圖）

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

2022-01-26 02:00
發生搶案後，聖他克拉拉縣警局派出多輛警車到場調查。（唐孝先提供）

北加華人區庫比蒂諾 華美銀行停車場發生搶案

2022-01-25 20:10
副總統賴清德（左）在返台之前終於吃到美西名產「In-N-Out Burger」。圖／取材自賴清德臉書

即將離開舊金山 賴清德終於吃到In-N-Out漢堡

2022-01-29 17:52
北加屋崙劫匪，在光天化日之下闖入華人餐廳持槍搶劫。（馬作林供圖）

「錢拿走 槍口別對人」奧克蘭80歲米粉店老闆 鎮靜對劫匪

2022-01-23 18:28
凱芯文教基金會創辦人嚴惠如（Lulu Roberts）認為零至三歲的孩子是最能建立自信心與學習的年齡層，因此認真尋找各種華文資源，並創立圖書館。（記者江碩涵／攝影）

矽谷媽媽創華人親子共享圖書館 傳承文化聯繫更多家庭

2022-01-27 22:58
舊金山華埠散房住戶居住空間狹小，無處躱避Omicron病毒。（本報檔案照）

Omicron肆虐 金山華埠散房住戶「難隔離、無處躲」

2022-01-27 00:25

超人氣

更多 >
3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源
林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強

林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強
全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首
對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話
主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴

主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴