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2原因奏效 灣區新冠檢測壓力終獲舒緩

編譯組／灣區29日電
在灣區做COVID檢測突然變容易。（美聯社）
在灣區做COVID檢測突然變容易。（美聯社）

目前在灣區檢測場所外的長隊已經縮短、預約重又開始、檢測結果出來的速度變快。種種跡象表明：冬季新冠病毒檢測危機已經結束。

1月初，就在人們最需要冠狀病毒檢測的時候，Omicron的激增達到了頂峰。官員說，在舊金山尋求檢測的人翻了兩番，人們在灣區各檢測點排起了長隊，然後被迫在家等待遲遲不來的結果。引起滯後的一些原因是，管理檢測中心和實驗室的工作人員本身就患有COVID，無法工作，而藥店裡非處方的家庭快篩測試也嚴重缺貨。

但是現在，截至17日的一周內，全州範圍內對檢測的需求從早期的高峰下降了近13%。根據舊金山市的數據，在8日，每天檢測的七天滾動平均數達到了1萬4721個的峰值。截至1月19日，已經下降到1萬零44個。

舊金山公共衛生局檢測部主任嚴詹妮（音譯，Jenny Im）說：「檢測數量仍然很高，但已經恢復到更可控的程度。」

有一系列的因素幫助增強了檢測能力：一方面，衛生官員說，在疫情激增期間感染冠狀病毒的檢測中心員工，已經完成隔離並返回工作崗位。在馬連縣，據縣發言人亨德里克斯（Laine Hendricks）說，一些檢測點重新允許人們不經預約而來。她說，除了少數檢測點，其餘都已經恢復到48小時內提供結果。

另一方面，檢測中心也簡化了流程，並雇用了更多的員工。總部設在柏林甘的Color公司為加州和其他地方的數千所學校和企業提供抗原檢測，稱已經恢復到在24小時內交付95%的檢測結果。公司實驗室增加了工作人員，並簡化了生產以提高產量。

緩解官方檢測實驗室壓力的另一個主要因素，是對非處方藥家庭抗原檢測的使用及接受程度的上升。在舊金山的一些CVS和Walgreens商店，門上和收銀台旁原先說沒有檢測試劑盒的標牌，已經被描述如何由保險公司報銷試劑盒的標牌所取代。另外，1月14日拜登政府宣布將向全國各地的家庭發送5億個居家檢測盒，人們可以通過郵局申請檢測包。

嚴詹妮說，舊金山通過向專業護理機構和應急人員分發約15萬份快篩檢測，也幫助減少了對實驗室檢測的需求。

她說，在檢測狂潮的高峰期，「那是如此繁忙的階段，能看到大家都團結一致，令人感嘆」。而現在，「我們已處於全面運作狀態，人們能夠預約前來，也能夠順便進來」。

檢測 舊金山 灣區

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