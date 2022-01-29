遇襲越裔長者告瀆職 金山地檢處：不實指控

黎安（左）宣布起訴舊金山地檢處，稱他作為出於種族動機被攻擊的受害者權利沒有得到保障。（美聯社）

舊金山 市地檢處日昨對越南 裔長者提出的指控做出回應稱，訴訟中的細節並不真實，並發文澄清。

69歲越南裔長者Anh Lê（音譯黎安）25日召開記者會，宣布控告舊金山地檢處未能依法保護受害人的權益，包括未能如期通知上庭時間，導致受害人沒能與法官當面陳述。

2019年11月，黎安在舊金山華埠被一對白人父子坦納(Jimmy Tanner Sr & Jr)持球棒爆毆，導致黎安罹患創傷後壓力症候群(PTSD)。但是舊金山檢察官 只以毆擊罪(battery)處理，並給予一年延緩起訴處分，並未以種族仇恨犯罪起訴。黎安深感不公，近日指控該案承辦檢察官瀆職。

黎安表示，事發當天他正在華埠散步。由於小坦納在人行道上騎自行車，黎安出言告誡「騎車小心」。結果這名未成年少年竟持一根球棒攻擊他。小坦納的父親見狀不僅沒有出言阻止，還抄起一旁的玻璃瓶加入戰局，揚言要「殺了他」。

黎安最終雖然脫困並撥打911報案，警方並以毆擊、虐待老人擊恐怖主義的罪名逮捕坦納父子，但案件送到地檢處後，檢察官鮑丁(Chesa Boudin)卻未與被害人充分溝通，甚至未傳訊雙方問話，就決定與被告認罪協商。

黎安氣憤地說：「檢察官允許一個成年男子以緩起訴一年、一定賠償金額及刑事保護令，作為他痛毆一名69歲亞裔老人的代價，無法接受。檢察官根本沒有問過我的意見，侵犯了我作為受害人所應受到法律保障的權益。那是我一生中最殘酷、最可怕、最屈辱的一天。但我卻無法出席認罪協議聽證會，陳述這起案件對我的影響。」

地檢處澄清，案發當天，黎英與當時坐在輪椅上的坦納，及其11歲兒子在人行道上發生爭執，原因是坦納的兒子在人行道上推單車。黎英質疑坦納和家人佔用人行道，在爭吵過程中坦納11歲的兒子被指多次向黎英揮動塑料棒球棒，隨後坦納進行干預。地檢處稱，根據警方在現場拍攝的照片，沒有顯示黎英受到任何身體傷害。

警方逮捕坦納，罪名為刑事威脅、虐待長者和襲擊，並沒有指控仇視犯罪。2019年11月6日，時任代理地檢長樂素詩（Suzy Loftus）提起針對坦納的指控，並未包括仇視犯罪。2021年4月12日，案件在法庭上和解，辯方對襲擊指控認罪，判緩刑和禁制令。地檢處稱曾多次聯繫黎英，但案件開審時黎英沒有出庭。

地檢處受害者服務部主任李蕙儀表示，深知受害者可能會經歷身體以外的其他形式的創傷和痛苦。受害者服務致力於擴大心理健康和經濟支持。鑑於此訴訟對本案的事實有重大錯誤描述，可能導致許多社區成員不安，破壞倡導員之間的信息。地檢處認為澄清案件的事實，以及講解地檢署和倡導員的工作非常重要。

李蕙儀表示，地檢處向受害者保證，倡導員會為受害者提供全面服務，也將繼續盡所能支援受害者。

黎英律師指地檢處違反瑪希法案（Marsy's Law，即加州受害者權利法案），因此在聯邦法庭提起訴訟。他在起訴中聲明他的權利受到侵害，要求地檢處為受害者實施一系列的服務，包括語言支持、發布仇視犯罪統計數據，以及為仇視亞裔案件受害人，提供心理健康轉介等一系列的服務。