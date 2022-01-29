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曾爍命案1嫌染新冠隔離 宣判推遲到3月4日

記者劉先進／屋崙報導
IBM華人工程師曾爍在屋崙星巴克咖啡店內被搶筆電引發的命案，原定在28日在阿拉米達縣高等法院宣判。但因為有嫌犯感染新冠隔離，案件推遲到3月4日審判。（曾爍親友供圖）
IBM華人工程師曾爍在屋崙星巴克咖啡店內被搶筆電引發的命案，原定在28日在阿拉米達縣高等法院宣判。但因為有嫌犯感染新冠隔離，案件推遲到3月4日審判。（曾爍親友供圖）

IBM華人工程師曾爍（Shuo Zeng）在屋崙星巴克咖啡店內被搶筆電引發的命案，原定在28日在阿拉米達縣高等法院宣判。但因為有嫌犯感染新冠隔離，案件推遲到3月4日下午宣判。

2019年12月31日，34歲生日這一天，曾爍在屋崙Montclair區一家星巴克內使用筆記本電腦被搶。他勇敢追逐劫匪車輛試圖奪回筆電，卻被車輛甩出，最終重傷不治。此事震撼灣區社區，不少人到事發的星巴克紀念曾爍，留下文字、鮮花和蠟燭。親友形容曾爍為人樂觀開朗，喜歡自然風景、攝影和運動。

在去年的11月10日，陪審團判決，其中兩名嫌犯，駕駛作案車輛的24歲嫌犯瑞德（Byron Reed）犯下二級謀殺和搶劫罪，搶劫筆電的嫌犯威金斯（Kejuan Wiggins）被判搶劫罪和過失殺人罪（voluntary manslaughter）。

法院原本在1月28日做出正式宣判相關刑罰。預計瑞德將因謀殺罪面臨15年監禁至無期徒刑，而威金斯因過失殺人罪面臨最高12年監禁。拉開星巴克大門、方便同夥威金斯搶劫的嫌犯賈馮·李（Javon Lee），在審判前對不抗辯，正在等待判決，將面臨二至十年的監禁。

在27日晚上，曾爍親友就告訴本報，阿縣地檢處辦公室得知，有案件的嫌犯感染新冠，正在隔離。案件宣判聽證會可能會被推遲。即使如期舉行，也不對公眾開放，除了宣判受害者影響陳詞（victim impact statement）的親友，其他人都不能到廳，只能在線聽錄音直播。

28日早上9時許，法院通知宣判延遲。阿縣地檢處給曾爍親友的郵件說，一個被告感染新冠，另外兩個被告有疫情暴露風險，所以宣判推遲，但郵件中未給出推遲日期。

阿縣高等法院的工作人員告訴本報記者，因為種種原因，有被告隔離，審判推遲到3月4日下午。

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