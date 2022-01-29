我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

匹茲堡斷橋算「年輕」 早發現狀況差 凸顯基建危機

F-35C撞航母墜南海 第7艦隊：網傳「入水」照為真

金山華人社區3青少年涉謀殺 被捕

記者李怡／舊金山報導
舊金山警方在華人社區逮捕了三名涉嫌謀殺的青少年。（記者李怡╱攝影）
舊金山警方在華人社區逮捕了三名涉嫌謀殺的青少年。（記者李怡╱攝影）

舊金山警方28日宣布，在列治文區逮捕了三名青少年。他們涉嫌新年夜在列治文區槍殺了一名24歲男子。

受害者被警方確認為24歲俄勒岡州居民史密斯（Takota Smith）。他在2022跨年夜的晚上9時之後，在康沃爾街（Cornwall Street)200號街區被槍殺。他的車輛和三個月大的小狗Azula被搶走。

案發後，史密斯被緊急送往附近的醫院搶救，後來因傷勢過重，搶救無效而死亡。

警方表示，在調查過程中，確定了三名來自列治文區的青少年。其中一名15歲的男孩和兩名17歲的男孩是槍擊案的嫌疑人。警方獲得了列治文區兩個地點的搜查令，發現了遇害者史密斯的車輛和小狗，以及槍枝。目前，這三名青少年已被送往少年司法中心，並被指控犯有蓄意謀殺和搶劫罪。

警方對案件的進一步調查還未做出回應，未說明三位嫌疑犯的具體身分、族裔和受教育程度，以及謀殺的原因。案件還在進一步的審理中。史密斯被殺案是舊金山2021年的第56起，也是最後一起兇殺案。

如有任何關於本案的線索和目擊者，請撥打舊金山警察局的專線電話：1-415-575-4444或向TIP411發送提示，並發送SFPD短信。可匿名舉報。

舊金山 警察 教育

上一則

讀者來函／最美風景：女兒和她的美雅達敞篷車

下一則

僑社看板╱屋崙亞洲文化中心 2月6日賀虎年活動登場

延伸閱讀

侵犯公民權利？ 加州檢察長調查聖縣警長

侵犯公民權利？ 加州檢察長調查聖縣警長
是否侵犯公民權利 加州檢察長要查聖縣警長辦公室

是否侵犯公民權利 加州檢察長要查聖縣警長辦公室
面對貪汙控訴 縣警長史密斯首次應訊

面對貪汙控訴 縣警長史密斯首次應訊

MLB／被批英文差 大谷翔平：我來打球的

MLB／被批英文差 大谷翔平：我來打球的
海地新年就吃這一味 它的名字叫自由

海地新年就吃這一味 它的名字叫自由

熱門新聞

安樂居特別邀請舊金山殘障人士及長者服務部申請部門主任楊錦全，講解如何申請糧食劵。特別提及，糧食劵可在某些農夫市場購物，有一定的優惠。（視頻截圖）

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

2022-01-26 02:00
北加屋崙劫匪，在光天化日之下闖入華人餐廳持槍搶劫。（馬作林供圖）

「錢拿走 槍口別對人」奧克蘭80歲米粉店老闆 鎮靜對劫匪

2022-01-23 18:28
這波Omicron病毒傳染性極高，許多人開始搶購N95口罩，卻不懂得如何使用。（記者江碩涵／攝影）

民眾搶用N95口罩 北加教授建議如何消毒再利用

2022-01-21 20:28
發生搶案後，聖他克拉拉縣警局派出多輛警車到場調查。（唐孝先提供）

北加華人區庫比蒂諾 華美銀行停車場發生搶案

2022-01-25 20:10
這波Omicron病毒傳染性極高，許多人開始搶購N95口罩，卻不懂得如何使用。（記者江碩涵／攝影）

民眾搶購N95口罩 淨化再用須小心 水洗、加熱都不行

2022-01-22 02:20
科羅拉多大火，沿大索爾海岸的1號公路關閉。(美聯社)

北加山火 「世界最美」1號公路封鎖 大索爾居民急撤

2022-01-23 11:42

超人氣

更多 >
鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天
巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元
爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家

爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家
大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這

大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這
紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運