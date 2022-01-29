金山華人社區3青少年涉謀殺 被捕

舊金山警方在華人社區逮捕了三名涉嫌謀殺的青少年。（記者李怡╱攝影）

舊金山 警方28日宣布，在列治文區逮捕了三名青少年。他們涉嫌新年夜在列治文區槍殺了一名24歲男子。

受害者被警方確認為24歲俄勒岡州居民史密斯（Takota Smith）。他在2022跨年夜的晚上9時之後，在康沃爾街（Cornwall Street)200號街區被槍殺。他的車輛和三個月大的小狗Azula被搶走。

案發後，史密斯被緊急送往附近的醫院搶救，後來因傷勢過重，搶救無效而死亡。

警方表示，在調查過程中，確定了三名來自列治文區的青少年。其中一名15歲的男孩和兩名17歲的男孩是槍擊案的嫌疑人。警方獲得了列治文區兩個地點的搜查令，發現了遇害者史密斯的車輛和小狗，以及槍枝。目前，這三名青少年已被送往少年司法中心，並被指控犯有蓄意謀殺和搶劫罪。

警方對案件的進一步調查還未做出回應，未說明三位嫌疑犯的具體身分、族裔和受教育 程度，以及謀殺的原因。案件還在進一步的審理中。史密斯被殺案是舊金山2021年的第56起，也是最後一起兇殺案。

如有任何關於本案的線索和目擊者，請撥打舊金山警察 局的專線電話：1-415-575-4444或向TIP411發送提示，並發送SFPD短信。可匿名舉報。