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逾2萬人未回報 沙加緬度學區疫苗接種令延至2月28日

本報沙加緬度訊
沙加緬度學區逾兩萬人未接種疫苗，學區延遲疫苗接種令。（本報資料照片）
沙加緬度學區逾兩萬人未接種疫苗，學區延遲疫苗接種令。（本報資料照片）

沙加緬度市聯合學區（SCUSD）表示，截至本月26日為止，仍有2萬7697人未向學區報告疫苗接種的狀態以及檢測狀況，學區官員宣布，原訂於本月底截止的疫苗接種令，將延至2月28日。 

沙加緬度市聯合學區表示，延長疫苗令的截止日期，讓大家有更多時間繼續應對Omicron變種病毒案例激增的狀況，同時也促使學生同意固定檢測和提交疫苗接種報告。 

根據沙加緬度市聯合學區統計，目前有2萬7697名學生尚未報告自己的狀態，需要進行進一步的例行檢測，其中也有8226名學生並未註冊參加檢測；另外，根據紀錄，截至本月26日為止，學區內共有969名學生仍是陽性確診，累積至今，本月共有4443例確診案例。 

加州共有40個學區加入了「疫苗令」的行列，在FDA批准5歲以上兒童可以施打疫苗後，這些學區也跟著要求學生必須施打疫苗，而沙加緬度市聯合學區也是實施「疫苗令」的學區之一。有些立法機構也開始要求，不僅這40個學區要遵守疫苗令，應該將疫苗令擴展到全加州。 

沙加緬度市聯合學區發言人戈德伯格（AlGoldberg）表示，這也是沙加緬度聯合學區積極要求尚未符合「疫苗令」標準的學生必須趕緊符合標準，若三月前這些學生仍未能達到學區，恐沒有辦法加入學校活動。 

沙加緬度市聯合學區並不是第一個延遲疫苗接種令的學區，洛杉磯聯合學區因為有3萬名學生仍未提供檢測報告，也尚未打疫苗，因此疫苗令也延遲到2022年秋季。 

戈德伯格表示，接下來一個月內，學區官員將持續以多種語言，向不符合疫苗令要求的家庭發送訊息。他說，延長疫苗令的截止時間，也讓我們學區有更多時間應對Omicron變種病毒案例激增的問題，也能持續與這些尚未繳交資料的家庭進行溝通。

學區 疫苗 檢測

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