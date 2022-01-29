NFL國聯冠軍爭霸戰 49人球迷發起信號 攻占公羊主場

球迷的呼喊聲對球員戰術執行有很大影響。（49人官網截圖）

本周日（30日）的NFL國聯冠軍爭霸戰，即將成為加州 美式足球迷的狂歡派對。舊金山49人將趕往南加的SoFi球場迎戰本賽季的老對手洛杉磯 公羊隊，根據票務網站StubHub的統計，本場比賽可能會成為該網站歷史上除超級盃 之外最暢銷的NFL季後賽場次。

StubHub網站上已售出超過3750張該場次的門票，價格從700元起。本場比賽的平均票價為1187元，約有77%的門票是被加州球迷買走。在這些球迷中，有57%來自於南加州，而43%來自北加州。

公羊隊最害怕的事情還是發生了。

公羊隊在1994年搬出洛杉磯，前往了密蘇里州的聖路易斯，直到2016年才搬回來。所以，他們缺少像49人那樣成熟的、世代相傳的粉絲基礎。雖然客場球隊的球迷湧入SoFi球場是公羊隊長期以來所面臨的困境，但是在例行賽第18周，49人球迷幾乎占領了整個球場，比賽在一片猩紅的背景下完成。那場關乎季後賽門票的比賽，以49人勝利告終，而一個月後，兩隊將再次在同一個場地進行角逐。

事實上，49人也在利用球迷的優勢為自己創造最好的比賽環境，無論是現役還是退役的球員都在鼓勵49人的球迷占領那裡。

與此同時，公羊隊也竭盡所能防止自家場地被入侵。

公羊隊主教練麥克維（Sean McVay）表示：「很感謝公羊隊的球迷，請保管好你們的球票。我們的球員將會和一個偉大的對手進行比賽，請不要買掉你們手中的票。」

此時正在前往洛杉磯路上的49人華人球迷張哲遠表示，一路上都看到掛有49人旗幟的汽車在向洛杉磯的方向趕去。「很多洛杉磯的居民本身就是49人的球迷，球迷社群中的很多人都是來自於洛杉磯本地。」

如果49人能贏下本場比賽，那麼兩周後，他們還將回到SoFi球場向超級盃發起最後的衝擊。