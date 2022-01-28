為安全 屋崙華埠商家籲少用現金

Big Dish餐館正在改進「只收現金」的做法，鼓勵顧客使用信用卡。（電視新聞截圖）

在近年來針對亞裔 美國人的襲擊事件激增的情況下，屋崙華埠 的商家正在採取新的措施，來試圖保證顧客安全。包括「Big Dish」餐館在內的一些商家，正在改進「只收現金」的做法，現在接受並積極鼓勵人們使用借記卡或信用卡 。

「顧客進來後說，哦，中國城非常可怕，然後說不想來唐人街」，Big Dish餐館關（音譯，Queenie Guan）經理說。作此改變的想法是，如果減少攜帶現金，不法分子將顧客們，特別是老年人當作潛在目標的可能性就會減少。

經過現金到信用卡的過渡，Big Dish餐館的銷售額實際上已經增加，生意比以前更好了。

「由於顧客口袋裡的現金有限，他們只能購買有限的物品。因此，當你接受信用卡時，他們可以買更多的東西」。屋崙華埠商會主席陳錫澎（Carl Chan）說。

但是，這並不意味著這一轉變沒有帶來它的挑戰。陳錫澎說，代際和文化規範也有其強大的影響，許多老年亞裔美國人長期以來喜歡使用現金。他說：「我知道這需要一段時間，但我相信現在很多老年人已開始理解，為什麼他們應該使用信用卡而不是攜帶太多現金。」

故此，儘管轉型成功，像Big Dish餐館這樣的商家說他們仍然在「慢慢來，以便讓他們的客戶群輕鬆進入新常態」。

「我們仍然接受現金，因為一些老人。他們不喜歡使用信用卡，也不知道如何使用它」，關經理說。