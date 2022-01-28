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屋崙防疫新規 餐廳、酒吧、健身房須出示接種證明

編譯組／屋崙27日電
屋崙宣布，顧客現在進入餐廳、酒吧和健身房等場所必須出示新冠疫苗接種證明。（美聯社）
屋崙宣布，顧客現在進入餐廳、酒吧和健身房等場所必須出示新冠疫苗接種證明。（美聯社）

屋崙當局25日宣布新防疫法令，要求顧客進入餐廳、酒吧、電影院、健身房和其他室內公共場所前，必須出示新冠疫苗接種證明。許多商家對這項命令表示歡迎。

去年8月，舊金山成為全美第一個要求顧客進入某些商業室內場所必須出示疫苗接種證明的大都市。柏克萊一個月後也發布相同命令。

屋崙這項法令在去年12月通過，適用於餐飲業、娛樂場館、健身房、老人院、市府大樓和大型室內活動，適用對象為年滿12歲的民眾。不過，12歲到17歲的青少年只需出示接種證明，無需出示身分證，有醫療豁免權者無需出示接種證明。這項法令將實施到議會解除為止。

提出這項法令的市議員卡爾布（Dan Kalb）27日表示，這項舉措是為了保護居民的安全，鼓勵人們接種疫苗。目前，屋崙有85%以上的人口已至少接種一劑疫苗，78%已完全接種。

卡爾布說：「這是為了確保我們可以像其他縣市一樣，做出合理行動來減少新冠病毒的傳播。」

柏克萊加大流行病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）表示，在像餐廳或酒吧這類室內場所中，人們都不會戴口罩，因此會對他人造成風險，這項法令具有正面意義。

舒瓦茲柏格表示，餐廳和酒吧員工因為必須長時間接觸許多不同的顧客，他們染疫的風險非常高。他說：「這是一個可以進一步確保顧客和員工安全的方法。」

商店東主也稱許屋崙當局的作法。部分商家更表示，他們早在市府頒布這項法令之前，就已開始要求顧客出示疫苗接種證明。

酒吧東主赫佛（Hillary Huffard）表示，去年8月因為屋崙新冠病例顯著增加，她決定開始要求顧客出示接種證明，此舉提高了員工和顧客的安全感。她說：「我們覺得我們在彼此保護。對於能知道他們在店裡接觸到的人都是已接種疫苗者，顧客表示很感謝。」

屋崙市府大樓的防疫規定也有所改變。民眾現在前往市府大樓可以不出示疫苗接種證明，但要出示最近的陰性檢測結果和身分證或圖書館卡。

疫苗 屋崙 柏克萊加大

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