金山48年懸案 連環殺手「塗鴉者」受害者發現第6名

舊金山警方表示，長達48年的「塗鴉者」懸案有望偵破。圖右為1975年時的嫌犯素描，圖右為2018年警方認為嫌犯可能變成的模樣。（舊金山警局提供）

舊金山 警方27日證實，一宗1970年代震驚舊金山同性戀 者社區的連環謀殺案發現第六名死者，當局將懸賞金額提高到20萬元，以期能逮捕這名人稱「塗鴉者」（Doodler）的兇手。

這宗懸案27日屆滿48年，第一名遇害者1974年1月27日被發現陳屍在舊金山海洋灘（Ocean Beach）旁。「塗鴉者」是舊金山最惡名昭彰的連環殺手之一，據信在1974年1月到1975年9月之間，在舊金山殺死至少6到14名男子。「塗鴉者」專門找同性戀男子下手，先引誘他們和他發生性行為，再將他們殺害，棄屍在海灘和公園。

警方根據多名倖存者的描述逮捕了一名男子，但這名男子始終沒有承認犯罪。據了解，倖存者中包括一名知名藝人和一名外交官，如果他們出庭作證，就等於公開出櫃，他們因此保持沉默。由於沒有受害者證詞，案件無法繼續審理。

已故前舊金山市議員、著名同志運動拓荒者米爾克（Harvey Milk）1977年說：「我了解他們的立場和社會對他們施加的壓力。」

舊金山警局調查員克寧漢（Dan Cunningham）2018年被任命接掌懸案部門，他將「塗鴉者」案列為主要調查案件。2019年，克寧漢告訴美國有線電視（CNN），他已把這宗懸案兩個犯罪現場的DNA樣本送往實驗室分析，他們正在拼出懸案拼圖。

目擊者稱，兇手經常在男同性戀者經常光顧的酒吧和餐廳徘徊，在殺害受害者之前會先替他們畫素描畫像。一名倖存者對警方說，兇手自稱是一名漫畫家。

警方表示，在舊金山遭「塗鴉者」殺害的第六名死者是安德魯斯（Warren Andrews），他生前是聖布魯諾（San Bruno）美國郵政 局的律師，他於1975年4月被登山客發現躺在Lands End公園一灘血泊中，送醫數周後死亡。

警方已將這宗懸案的懸賞金額提高到20萬元，民眾若有任何關於此案的線索，可致電24小時報案熱線415-575-4444，或傳簡訊到TIP411，簡訊開頭請先寫SFPD，提供線索者可匿名。