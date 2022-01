傷勢不確定 勇士格林復出或延遲

格林(中)防守凶悍,經常被裁判盯上。圖為他和裁判爭執。(記者劉先進/攝影)

因傷病缺陣的勇士 防守核心格林,將繼續缺席,難以很快復出。ESPN運營的網站The Undefeated的王牌記者斯皮爾斯(Marc J. Spears)報導說,格林的背傷存在不確定性,缺席可能會持續。

雖然傷情不穩定,格林在27日傳出好消息,他和特納體育 (Turner Sports)簽約多年獨家協議,成為和首個與大型廣播公司簽署此類協議的現役NBA 球員。格林此前客串過解說節目,因其深入淺出的分析而獲得好評。他的籃球智商一直頗受稱讚,善於以清晰、接地氣的方式分解比賽細節。作為協議的一部分,他將定期在TNT電視台的NBA內幕(Inside the NBA)節目中,作為特邀分析員出現。 27日晚勇士對陣灰狼的節目中,將是他作為正式員工的首次亮相。格林強調,不占用任何勇士比賽的時間,客串節目將以遠程方式完成。

格林在1月6日對陣黃蜂的比賽中輪休。1月9日,勇士主場對陣克利夫蘭騎士,缺陣兩年半的湯普森出場。格林在賽前熱身傷到小腿,但他還是決定登場,表示對湯普森復出的支持。他只打了7秒鐘就離開,此後一直沒有上場。考慮到這一場格林上場時間微乎其微,也可作缺席計算。在他缺陣的11場比賽中,勇士6勝5負,最近的七個連續主場已打五場,取得三連勝,共1負4勝。

斯皮爾斯表示,還有一周時間,勇士將重新評估格林傷病。但他聽到的說法是,隧道的盡頭沒有光(no light at the end of the tunnel),格林的復出還要延遲。格林是勇士的核心和靈魂, 爵士的中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)缺席,對猶他爵士的傷害很大。勇士的情況類似,在攻防兩端都需要格林。但何時能回歸非常不確定。

34場比賽中,格林場均7.9分、7.6個籃板和7.4次助攻,也是賽季初期年度最佳防守球員的領跑者,不過,因為傷病缺席如此長的時間,估計此獎將花落他家。

格林是勇士防守的中樞,能無限換防五個位置,是勇士小球陣容取勝的核心。有意思的是,他缺席後,勇士防守效率並未大跌。過去11場比賽,勇士百回合防守效率102.9分,和達拉斯獨行俠相同,排名聯盟第一。勇士賽季防守效率102.4分,防守效率值降低了0.5分,影響微乎其微。

防守沒太大變化的原因是,勇士沒有明顯的防守短板,從後衛到中鋒,防守都是頂級水準。且側翼防守資源非常豐富,外線可以防小個突破,內線也能頂住大個子。無論是維金斯、佩頓,還是波特或庫明加,都能快速盯防或輪轉協防。在場均15分鐘或以上的球員中,勇士的伊古達拉、湯普森、佩頓防守效率均進入前十名。而柯瑞 的防守效率也並不差,排名16。

25日勇士以38分狂勝獨行俠。教頭柯爾稱讚說,球隊防守積極,配合出色。「當你在進攻方面打得很好時,防守也會處於一個好的位置,反之亦然。防下一次進攻,得到籃板、快攻,進攻就更有可能順利。對勇士來說,這是一場攻防兩端都很出色的比賽。在過去的幾周,比賽一直在犬牙交錯,非常焦灼。今晚感覺有點像,好吧,比賽方式又對了。但勇士必須在27日再打一場好球,證明這一點。」

不過,勇士在格林不打的11場比賽中,進攻效率跌倒聯盟第24位,相比12月18名的進攻效率,跌幅頗大。且看勇士在近期比賽中如何調整。