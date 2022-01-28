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傷勢不確定 勇士格林復出或延遲

記者劉先進／舊金山報導
格林（中）防守凶悍，經常被裁判盯上。圖為他和裁判爭執。（記者劉先進／攝影）
格林（中）防守凶悍，經常被裁判盯上。圖為他和裁判爭執。（記者劉先進／攝影）

因傷病缺陣的勇士防守核心格林，將繼續缺席，難以很快復出。ESPN運營的網站The Undefeated的王牌記者斯皮爾斯（Marc J. Spears）報導說，格林的背傷存在不確定性，缺席可能會持續。

雖然傷情不穩定，格林在27日傳出好消息，他和特納體育 (Turner Sports)簽約多年獨家協議，成為和首個與大型廣播公司簽署此類協議的現役NBA球員。格林此前客串過解說節目，因其深入淺出的分析而獲得好評。他的籃球智商一直頗受稱讚，善於以清晰、接地氣的方式分解比賽細節。作為協議的一部分，他將定期在TNT電視台的NBA內幕（Inside the NBA）節目中，作為特邀分析員出現。 27日晚勇士對陣灰狼的節目中，將是他作為正式員工的首次亮相。格林強調，不占用任何勇士比賽的時間，客串節目將以遠程方式完成。

格林在1月6日對陣黃蜂的比賽中輪休。1月9日，勇士主場對陣克利夫蘭騎士，缺陣兩年半的湯普森出場。格林在賽前熱身傷到小腿，但他還是決定登場，表示對湯普森復出的支持。他只打了7秒鐘就離開，此後一直沒有上場。考慮到這一場格林上場時間微乎其微，也可作缺席計算。在他缺陣的11場比賽中，勇士6勝5負，最近的七個連續主場已打五場，取得三連勝，共1負4勝。

斯皮爾斯表示，還有一周時間，勇士將重新評估格林傷病。但他聽到的說法是，隧道的盡頭沒有光（no light at the end of the tunnel），格林的復出還要延遲。格林是勇士的核心和靈魂， 爵士的中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）缺席，對猶他爵士的傷害很大。勇士的情況類似，在攻防兩端都需要格林。但何時能回歸非常不確定。

34場比賽中，格林場均7.9分、7.6個籃板和7.4次助攻，也是賽季初期年度最佳防守球員的領跑者，不過，因為傷病缺席如此長的時間，估計此獎將花落他家。

格林是勇士防守的中樞，能無限換防五個位置，是勇士小球陣容取勝的核心。有意思的是，他缺席後，勇士防守效率並未大跌。過去11場比賽，勇士百回合防守效率102.9分，和達拉斯獨行俠相同，排名聯盟第一。勇士賽季防守效率102.4分，防守效率值降低了0.5分，影響微乎其微。

防守沒太大變化的原因是，勇士沒有明顯的防守短板，從後衛到中鋒，防守都是頂級水準。且側翼防守資源非常豐富，外線可以防小個突破，內線也能頂住大個子。無論是維金斯、佩頓，還是波特或庫明加，都能快速盯防或輪轉協防。在場均15分鐘或以上的球員中，勇士的伊古達拉、湯普森、佩頓防守效率均進入前十名。而柯瑞的防守效率也並不差，排名16。

25日勇士以38分狂勝獨行俠。教頭柯爾稱讚說，球隊防守積極，配合出色。「當你在進攻方面打得很好時，防守也會處於一個好的位置，反之亦然。防下一次進攻，得到籃板、快攻，進攻就更有可能順利。對勇士來說，這是一場攻防兩端都很出色的比賽。在過去的幾周，比賽一直在犬牙交錯，非常焦灼。今晚感覺有點像，好吧，比賽方式又對了。但勇士必須在27日再打一場好球，證明這一點。」

不過，勇士在格林不打的11場比賽中，進攻效率跌倒聯盟第24位，相比12月18名的進攻效率，跌幅頗大。且看勇士在近期比賽中如何調整。

柯瑞面對獨行俠打出精采一戰。教頭柯爾說，勇士該場比賽防守出色。（記者劉先進／攝影...
柯瑞面對獨行俠打出精采一戰。教頭柯爾說，勇士該場比賽防守出色。（記者劉先進／攝影）
格林缺席後，勇士進攻效率降低。（記者劉先進／攝影）
格林缺席後，勇士進攻效率降低。（記者劉先進／攝影）

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