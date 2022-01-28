李維球場與社區再爆矛盾 這次是停車位

聖他克拉拉青年足球公園緊鄰李維球場。（谷歌街景地圖）

距離舊金山49人衝擊國聯冠軍之戰僅剩兩天，大量灣區球迷將湧入洛杉磯的SoFi球場為主隊加油。然而49人大本營—李維球場（Levi's Stadium）近日卻再次傳出與聖他克拉拉社區的矛盾。

聖他克拉拉市副市長傑恩（Suds Jain）提議徵用球場附近的青年足球 公園以及停車場，以緩解比賽日中的停車壓力。然而這一請求卻被聖他克拉拉青年英式足球聯盟主席海因茨（Matt Heintz）回絕。

傑恩在參加49人最近的一次主場比賽，1月2日對陣休斯頓泰坦隊的比賽時，發現足球公園的停車場並沒有被充分利用。他便提議將這100個公用停車位在比賽日轉變為收費停車位，這樣能為聖他克拉拉市增加一部分的稅收。

然而海因茨表示，足球場附近的停車位在疫情 大流行期間基本處於閒置狀態。而近期球隊恢復運營後，附近的停車位根本不夠用，迫使球隊不得不避免周末進行訓練。「由於停車位太少，我們幾乎找不到合適的時間進行活動。」海因茨說。

傑恩也表示，計畫實現的可能性幾乎為零，他只是想確保青年英式足球聯盟可以充分的使用設施。「由於我們都在經濟困難的時段，我只是想探索增加營收 的方式。」

許多當地居民也十分反對傑恩的提議，他們擔心49隊這個龐大的體育組織將足球練習場徹底轉變為停車區域。「這片區域不是李維球場的延伸，49人隊沒有花一分錢在這片區域以及生活在這裡的人們。」聖市青年英式足球聯盟的官員稱。

居民的擔心不是空穴來風，49人隊在2015年曾試圖以1500萬元租用青年足球公園作為比賽日的停車場並開發部分土地。在社區和足球聯盟的抗議下，該隊最終撤回了報價。

然而49人隊堅持表示，他們並沒有參與這次提議。

聖他克拉拉市長吉爾莫（Lisa Gillmor）早在七年前就表示，不會支持傑恩的建議。這位一手將49人隊介紹到聖市的官員，因為球場營收分紅問題，現在徹底與球隊決裂。

49人負責公共事務執行的副總裁錢德霍克（Rahul Chandhok）批評道：「吉爾莫市長把一項有利於解決城市赤字問題的建議否決了，並以此推動自己虛假的政治理念。」