16歲男孩賣芬太尼 致12歲女孩吸入過量送命

分析顯示，灣區吸食芬太尼死亡的人數近年激增。（美聯社）

芬太尼是一種強效的、類鴉片止痛劑，效力可以達到嗎啡的50至100倍以上。聖他克拉拉縣2020年因芬太尼攝入過量致死的人數為88人，其中最讓人唏噓的便是一名16歲男孩將芬太尼藥片賣給年僅12歲的女孩，導致其吸入過量死亡，這也是聖縣最年輕的一名死者。為打擊這類致命的藥品，聖縣官員正計畫加強公眾宣傳，以及加強執法力量對於芬太尼供應鏈 的打擊。

聖他克拉拉縣議員查維斯（Cindy Chavez）在26日的記者會上表示，她正建議監事會建立一個由藥物治療和教育專家和受到芬太尼成癮影響的患者組成的特別小組，減少芬太尼的危害。

根據查維斯以及聖縣檢察長羅森（Jeff Rosen）介紹，聖縣2021年因芬太尼吸食過量而死亡的人數已經達到106起。

「人們不知道他們從街上或是販毒者手中拿到的是什麼，」查維斯說，「我們需要盡快採取行動，以防止更大的危機發生。」查維斯表示，我們看到更多年輕人因誤食這種藥品發生悲劇。

聖縣檢察官 25日正式向兜售芬太尼的16歲男孩發起謀殺指控。該名男孩正在少年法庭被起訴，原因是2020年11月他在向12歲女孩售賣芬太尼時明知這種藥丸的潛在殺傷力。檢察官在這名男孩的手機中發現有關芬太尼危險的公共服務文獻的截圖，而這也是查維斯想要向大眾普及的信息。

檢察長羅森表示，檢察官辦公室將傳統的麻醉品部分解散，恢復成立一個專注於毒品 犯罪集團、合成毒品、芬太尼銷售和其他重大犯罪為一體的部門。

羅森說：「長期以來的經驗表明，傳統的打擊毒品的方式是無效的，並且成本很高。毒品對於有色人種社區產生了破壞性的影響。」

羅森表示，新部門將由檢察官愛德華‧梁（Edward Liang）領導。梁說：「如果我們能多拯救一條生命，那麼這一切就值得了。」