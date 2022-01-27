國聯決賽上演加州內鬥 49人球迷將出征洛杉磯SoFi球場

張哲遠將前往洛杉磯支持49人。（記者王子涵／攝影）

NFL 國聯決賽將上演加州內鬥，舊金山49人周日（30日）將在本賽季第三次面對老對手洛杉磯 公羊隊，爭奪國聯冠軍的頭銜。常規賽的兩次交手49人都拿下了比賽的勝利，其中包括決定是否闖進季後賽 的賽季最終戰。本次對決如果勝利，那麼49人將創下NFL紀錄，即單賽季通吃一支球隊三次。

49人賽季初表現得十分掙扎，但卻在後半程逐漸發力，磕磕絆絆地闖進季後賽。或許正是有這樣令人揪心的表現，今年灣區的球迷比以往任何一個賽季都更加支持自己的主隊。在常規賽的最後一場就出現49人球迷「占領」公羊隊主場SoFi體育場的情況。洛杉磯公羊隊的官媒甚至懇求球迷不要將球票專賣給49人球迷。票務平台Ticketmaster甚至將購買權限定在居住在洛杉磯地區的居民。但隨後在49人球迷的抗議下，廢除了這一限制。

49人季票擁有者，前業餘橄欖球球員張哲遠表示：「我們會占領SoFi球場的，到時候49人的紅色將淹沒整座球場。」根據他的介紹，本場比賽的門票已經被炒到最低900元一張。

張哲遠表示，無論這場比賽是否是49人本賽季的最後一場，四分衛伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）離隊已經是板上釘釘的事。球隊未來發展的方向一定是圍繞新秀四分衛（Trey Lance）展開的，「你無法期待蘭斯在他的第二個賽季就能帶隊進季後賽，這是不現實的。」張哲遠說，「或許再次闖入季後賽將是幾年後的事，所以這場在家門口的比賽毋庸置疑是近幾年49人最精采的一場。」

伽羅博羅的發揮是決定比賽走向的重要因素，本賽季他表現出令人困惑的兩面性。他僅僅完成了62%的傳球，每場比賽推進146碼。這樣的表現讓整個賽季無條件信任他的沙納漢（Kyle Shanahan）教練備受壓力。但在關鍵時刻他又能挺身而出，成為不可否認的領導者。他在上一場對陣公羊的比賽中，上演常規時間落後17分絕平，苦戰加時反超的好戲，至今仍被49人的球迷津津樂道。

「他所做的，只是為了贏球，僅此而已。」張哲遠表示。