大索爾山火55%受控 撤離令解除 1號公路恢復通車

大索爾地區的科羅拉多山火已有55%受控。（美聯社）

加州 森林防火廳（CalFire）表示，大索爾（Big Sur）發生的「科羅拉多山火 」（Colorado Fire）燃燒五天後，26日已有55%的火場受控，居民撤離令已解除，1號公路也已全面全開。

加州森林防火廳25日公布科羅拉多山火調查結果，指出大火是有人焚燒東西的餘燼引起的。官員在新聞稿中說：「強風將餘燼吹到附近的森林裡，因而點燃大火。」

加州森林防火廳發言人朱利葉特（Cecile Juliette）表示，要求約500名居民撤離的撤離令已在26日中午解除，從賈拉帕塔溪（Garrapata Creek）到索爾角（Point Sur）的1號公路路段也已重新恢復通車。這場大火焚燒了約700畝地，使一個圓形帳篷被燒毀，200多棟建築物受到威脅。26日有53輛消防車和479名消防人員在現場。

蒙特瑞縣發言人凱羅（Maia Carroll）表示，執法單位通知75棟住房共約500人撤離，但實際撤離的人數不到100人。

朱利葉特強調，由於1號公路路面的大型機械還未移除，因此現在還有間歇性交通堵塞。朱利葉特說：「儘管公路已重開，民眾還是要小心放慢速度駕車。」她補充，山火火勢已變得很小，26日的天氣有利滅火，消防員也仍繼續在奮力撲滅火災。

國家氣象局氣預報員金恩（David King）表示，風力減弱、濕度增加、逐漸改善的火場狀況，協助了消防員的救火工作。26日火場地區白天的濕度約40%到50%，預測入夜後會增加為60%到70%。

金恩指出，前幾日由於海洋層氣團被嚴重壓縮，消防員無法從海洋和雲霧得到所需的濕氣。氣象預測，大索爾地區到28日只會吹起時速5到10哩的離岸風，高海拔地區的氣溫將維持在50多度到60多度之間。

朱利葉特表示，這是大索爾地區十多年來山火首次焚燒超過100畝地。儘管從10月1日開始的水年已獲得十分充足的水量，但因為1月十分乾燥，28日起將開始另一個火災季節。

朱利葉特說：「當我們講到加州的火災季節時，通常想到的是9月和10月。但1月過去也曾發生過火災，只是比較少見而已。」

金恩說：「水年的總水量數字看起非常好，但如果仔細研究數據，會發現大部分的水都是10月時的大規模大氣河風暴 帶來的。12月下旬到1月一直非常乾燥，說明土壤有時間吸收水分，易燃植被也會被太陽曬乾，萬一起火，就會一發不可收拾。」

氣象局指出，大索爾12月降雨量超過14吋，高於其12月歷史平均降雨量9.18吋，然而，1月降雨量到目前為止不到1吋，而其1月歷史平均降雨量為7吋。