柏克萊加大、聖他克拉拉大學、東灣州大 31日恢復面授

柏克萊加大、聖他克拉拉大學、東灣州大31日起恢復面授教學。 （美聯社）

隨著COVID-19病例繼續從1月中旬的高峰下降，柏克萊加大 、聖他克拉拉大學和東灣加大的學生將按計畫在1月31日（周一）恢復面授教學。

「我們期待著在1月31日周一恢復現場教學」，柏克萊加大校長克里斯特（Carol Christ）和執行副校長兼教務長科什蘭（Cathy Koshland）25日在給校園社區的信息中說。但他們也表示，若有大量的學生和教職員工因COVID-19相關原因而無法來到校園，學校也已制定了響應計畫。

「感謝你們在本季度開始時的靈活性」，代理教務長莫里斯（Kate Morris）和瑞安（Ed Ryan）在當天給學生的說明中說。「我們非常感謝大家繼續團結一致，幫助我們減緩Omicron變異株的傳播。雖然還沒有完全走出困境，但我們在校園陽性病例總數已經大幅下降」。

州政府的紀錄顯示，截至23日，阿拉米達縣每10萬人中新病例的7天平均數已從1月15日的247.5的高點下降到197.5。聖他克拉拉縣的平均數從1月15日的高峰255.2下降到周一的199。截至24日，全州平均數為238.6，低於1月16日的峰值282.2。

加大的旗艦校區也和該州許多公立和私立大學一樣，由於高度傳染性的Omicron變異株使COVID-19病例激增，本學期伊始時主要採用遠程教學 。聖他克魯茲加大在短暫的遠程教學後，於1月18日恢復了面授課程。

加州州立大學的23個校區中，18個校區在本學期開始時主要採用遠程教學，包括聖荷西州大、舊金山 州大和蘇諾瑪加大。例外的是蒙特瑞灣州大、聖路易奧比斯波州大、溪口州大、漢保德州大和海事學院。

位於海沃的東灣州大負責傳播和營銷的副校長巴尚（Lori Bachand）說，該校上周開始主要是遠程教學，周一將按計畫恢復目錄中原定的面授課程的親臨上課。

聖荷西州大和舊金山州大要到2月14日才恢復面授課程。蘇諾瑪州大以遠程方式開始，是因為該縣禁止大型集會的衛生令在2月11日之前有。蒙特利灣州大上周開始面授教學。

史丹福大學在開始遠程學習後，於上周恢復了面授教學。