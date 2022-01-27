我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

突破感染者何時打補強針？專家稱「染疫8周後」

暴風雪周末襲東北部 恐降雪20吋 產生「炸彈氣旋」

陳傑民 再任東華醫院董事會主席

記者李怡／ 舊金山報導
東華醫院董事會成員與市府官員合影。（記者李怡╱摄影）
東華醫院董事會成員與市府官員合影。（記者李怡╱摄影）

位於舊金山華埠的東華醫院迎來新一屆的董事會領導班子。陳傑民再次當選成為董事會主席，雷頌文則被選為董事會副主席。

26日周三，新一屆的董事會成員在舊金山市長布里德（London Breed）的監誓下宣誓就職。新一屆的董事會成員包括陳傑民、雷頌文、梁國緯、周達昌、黃家源、余健峰、黃國康、伍璇璨、薛曹績、蔣澤綿、李殿邦、謝見明、劉運方、吳子銘、方創傑、陳迪安。東華醫院行政總裁張建清主持就職儀式。

舊金山市議員佩斯金出席現場活動並且頒發賀狀。眾多加州及舊金山官員紛紛透過視頻對董事代表表示祝賀，並且肯定東華醫院對於華裔社區的貢獻。其中包括加州參議員威善高，舊金山市府律師邱信福、估值官郭華建、市議長華頌善、市議員陳詩敏、馬兆明、楊馳馬等。舊金山前市長、董事會顧問勃朗（Willie Brown）到場出席。

2022年是陳傑民再度擔任董事會主席。他作為中華總商會的成員，接任董事長。而如今陳傑民則是作為「中國民主憲政黨」的代表出任董事。

東華醫院是僑立醫院，由多個華埠僑團、社團派出成員擔任董事，像是華埠男青年會、致公總堂、國民黨黨總支和各大會館等，在醫院內董事會都有一席之地。

陳傑民在就職演說表示，歡迎所有新上任及再度受委任的董事會成員，並且感謝剛卸任的前董事會成員在履行職責時所付出的貢獻，也感謝東華醫院管理團、醫護人員在保護社區時付出的努力及犧牲。

他說，很榮幸可以再次擔任東華醫院董事會主席。這一年對醫療行業可謂充滿挑戰，他有幸以主席的身分帶領董事會及東華醫院管理團隊走過這個不平凡的2021年；透過互相合作，共同推進東華醫院的發展，並取得卓越成就。回顧2021年，東華醫院因為在抗疫、保護華裔社區方面做出貢獻，得到了社會各界的支持，2021年，疫情之下醫院籌得了450萬元。

此外，陳傑民願2022年東華醫院可以提供更多的服務，給低收入長者、新移民及其他弱勢群體。也會推出更多合作計畫，發展新業務，以更好的服務社區。

舊金山 華埠 加州

上一則

Omicron肆虐 金山華埠散房住戶「難隔離、無處躱」

下一則

慈濟迎虎年送安心福包 溫暖200低收入戶

延伸閱讀

舊金山警長：去年AAPI社區仇恨犯罪 增逾6倍

舊金山警長：去年AAPI社區仇恨犯罪 增逾6倍
布里德：舊金山Omicron疫情到頂 將走下坡

布里德：舊金山Omicron疫情到頂 將走下坡
舊金山市長布里德給華人和世界日報讀者拜年

舊金山市長布里德給華人和世界日報讀者拜年
檢測站涉無照經營 邱信福下令調查

檢測站涉無照經營 邱信福下令調查
灣區住院、病歿低於去年高峰 布里德：學習與病毒共存

灣區住院、病歿低於去年高峰 布里德：學習與病毒共存

熱門新聞

北加屋崙劫匪，在光天化日之下闖入華人餐廳持槍搶劫。（馬作林供圖）

「錢拿走 槍口別對人」奧克蘭80歲米粉店老闆 鎮靜對劫匪

2022-01-23 18:28
安樂居特別邀請舊金山殘障人士及長者服務部申請部門主任楊錦全，講解如何申請糧食劵。特別提及，糧食劵可在某些農夫市場購物，有一定的優惠。（視頻截圖）

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

2022-01-26 02:00
70年代玉女歌手劉藍溪傳出辭世，享壽61歲。(本報資料照片)

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

2022-01-18 20:53
這波Omicron病毒傳染性極高，許多人開始搶購N95口罩，卻不懂得如何使用。（記者江碩涵／攝影）

民眾搶用N95口罩 北加教授建議如何消毒再利用

2022-01-21 20:28
嫌犯穿著全身的黑衣與滑雪帽，以及紅鞋作案。（警方提供）

矽谷史丹福購物中心發生持槍搶案 華人嚇傻

2022-01-19 18:14
發生搶案後，聖他克拉拉縣警局派出多輛警車到場調查。（唐孝先提供）

北加華人區庫比蒂諾 華美銀行停車場發生搶案

2022-01-25 20:10

超人氣

更多 >
東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早
亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告
華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的
一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？

一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？
54歲王祖賢被酸老又胖？網友抱屈：她其實像仙女

54歲王祖賢被酸老又胖？網友抱屈：她其實像仙女