舊金山成立委員會 關心受虐亞太裔長者

博徹思說，會致力傾聽社區領袖和專家的意見，更好地改善為年老罪案受害者的服務。（記者李怡/攝影）

舊金山 市地檢長博徹思25日宣布，地檢處已成立「關注亞太裔受虐長者指導委員會」，並在本周一召開了第一次會議，該委員會成立的目標，是匯聚資源為受害亞太裔長者提供服務，為他們提供合適的創傷護理。

博徹思說，「年邁的受害者和倖存者，面對的是與別人不一樣的挑戰，例如缺乏合適的支援系統、收入有限，有的人患有多種慢性疾病、記憶力和認知能力下降。我們致力於傾聽社區領袖和專家的意見，以更好地改善為年老的罪案受害者提供的服務。」

地檢處「關注亞太裔受虐長者指導委員會」由受害者服務部臨時主管李蕙儀律師、受害者服務部受虐長者計畫的雙語倡導專員黃啟發和朱瑞良、安老自助處行政總監鍾月娟、老齡研究所執行主任 Alice Chiu及「社區安全與正義聯盟」的受害者個案經理Henry Ha等組成。

地檢處受害者服務部為罪案受害者提供支援，協助他們渡過複雜的刑事法庭程序，並提供心理健康 服務、交通、法庭倡導及有關賠償。「關注亞太裔受虐長者指導委員會」與市內的社區機構建立合作夥伴關係，以確保年老的亞太裔受害者和倖存者在法庭訴訟之前、期間和之後的需求均得到滿足。

安老自助處行政總監鍾月娟說，「我很榮幸能與李律師的團隊和其他亞太裔社區合作夥伴一起，研究和改善受害者服務，尤其為需要大量支持及援助的年長者。能夠從指導委員會成員那裡獲得雙語和文化適當的協調和支持，將有助老年受害者減輕恐懼和焦慮，確保他們在每個過程中都受到尊重。」

成立「關注亞太裔受虐長者指導委員會」是地檢處擴大受害者服務的其中一部分。在2021年，地檢處從加州 應急服務部申請並獲得基金撥款，用作擴充服務及聘請專員協助亞太裔。但由於亞太裔社區龐大，族裔間的需求不同，因此受害者服務部一直不斷改進政策，以防止亞太裔被邊緣化和忽視。