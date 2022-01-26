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趁亂牟利 加州檢測點詐騙猖獗 總檢察長邦塔籲當心

記者劉先進／屋崙報導
州總檢察長邦塔（Rob Bonta）25日發佈警報，提醒加州市民小心假冒的新冠檢測點和網站，這些假冒的測試點和網站，會利用民眾資訊進行欺詐。（記者劉先進／翻攝）
州總檢察長邦塔（Rob Bonta）25日發佈警報，提醒加州市民小心假冒的新冠檢測點和網站，這些假冒的測試點和網站，會利用民眾資訊進行欺詐。（記者劉先進／翻攝）

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）25日發布警報，提醒加州市民小心假冒的新冠檢測點和網站。由於最近病例激增，對病毒測試的需求增加，騙子們正在利用脆弱的個人需要確定是否感染的心態牟利。

邦塔說，這些未經核實的測試點，假裝自己是可以提供測試的合法公司和醫療診所，在收到測試的付款後，虛假的測試點往往不能向病人提供測試結果，這些測試點還可能要求提供病人的個人身分資訊，目的是進行欺詐。邦塔25日還分享如何避免檢測點詐騙的信息，以及如何搜索和找到合法的、經過驗證的檢測網站。

邦塔表示，在整個加州，假的測試站點如雨後春筍般出現，讓尋求測試的家庭和個人受到傷害。識別虛假測試站，以保護個人資金和資訊至關重要，他敦促加州人利用州內資源，包括加州公共衛生部的網站，找到經過驗證的新冠測試點，盡自己的努力避免虛假測試站。

邦塔的聲明提醒市民，最好只在經過認證的檢測點或醫療機構進行檢測。市民可利用加州公共衛生廳的檢測點檢索工具搜索。網址為https://www.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=43118dc0d5d348d8ab20a81967a15401

市民也可以通過所在縣的當地公共衛生部門搜索檢測點。公眾可以在COVID19.CA.GOV的熱線電話和當地資訊網頁上找到所在縣的公共衛生部門網站。也可向當地醫療團體查詢，看他們是否在其設施內提供檢測服務。

如果市民選擇使用一個獨立的測試網站，要警惕以下情況：檢測服務提供者堅持要求記錄測試者的國籍或移民身分；提供者沒有給出關於隱私方面的通知，或不能解釋將如何使用和分享你的個人數據；提供者堅持要查閱護照或駕照，而市民有其他文件顯示保險狀況。

識別並避免外觀相似的網站。假的測試網站可能要求市民線上註冊，小心那些故意與知名的、值得信賴的組織和國家機構的網站相似的假網站；在將個人資訊輸入線上表格之前，一定要確保訪問的網站是安全的，並且在URL中沒有顯示錯誤的拼寫或陌生的名字。

對未經請求的有關測試網站的電話要謹慎，合法的公司或健康診所不會在未經民眾允許的情況下打電話、發短信或發電子郵件；如果市民收到來自個人的未經請求的資訊，不要向來電者或發件人提供任何個人資訊，直到確認是來自合法來源。如果市民覺得有壓力要提供個人資訊，可直接掛斷電話。

如果市民認為被假冒的新冠測試網站欺騙，州總檢察長鼓勵市民向當地警局或警長辦公室報告，並在oag.ca.gov/report網上向州總檢察長辦公室投訴。

屋崙華埠此前設置的新冠檢測站點。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠此前設置的新冠檢測站點。（記者劉先進／攝影）

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